Após empacar no primeiro tempo, Barcelona goleia o Betis

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona teve dificuldades no primeiro tempo do jogo contra o Betis, neste domingo (21), mas deu show após o intervalo: com dois gols de Lionel Messi, o time catalão venceu por 5 a 0 e segue disparado na liderança do Campeonato Espanhol. Como o Atlético de Madrid, vice-líder, empatou nesta rodada, a vantagem do Barça aumentou para 11 pontos. O time de Messi tem 54 pontos contra 43 dos colchoneros. O Real Madrid está em quarto, com 35. O que chamou atenção no primeiro tempo foi a postura do Betis, que resolveu marcar o Barcelona de forma avançada e fez boa pressão. O time catalão usou a mesma estratégia, o que deixou o jogo bastante corrido e com muitos erros. O Barça só começou a melhorar a partir dos 20 minutos e desperdiçou algumas chances de gol com Roberto, Rakitic e Messi. No segundo tempo, o jogo começou na mesma intensidade, mas o Barcelona acertou a pontaria. Rakitic abriu o placar aos 13min. Depois disso o Betis se perdeu em campo. Principais artilheiros do Barça, Messi e Suárez construíram a goleada, pois cada um fez dois gols. Mais cedo, o Real Madrid se recuperou em grande estilo. Após sair atrás no placar diante do La Coruña, a equipe merengue goleou por 7 a 1, com dois gols de Cristiano Ronaldo e dois de Gareth Bale. Os outros foram feitos por Nacho (2) e Modric. Completando os jogos deste domingo, o Alavés empatou por 2 a 2, em casa, com o Leganés, e a Real Sociedad foi derrotada por 2 a 1 pelo Celta em seu estádio.