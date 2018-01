Linense surpreende e derrota a Ponte em Campinas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Linense se recuperou em grande estilo no Campeonato Paulista. Neste domingo (21), a equipe derrotou a Ponte Preta por 1 a 0, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), com gol marcado por Wilson. Com o resultado, o Linense se recupera na competição, após ter estreado com derrota por 3 a 0 para o Santos em seu estádio, e deixa o Grupo A embolado. Com 3 pontos, o Linense ocupa a lanterna, mas tem o mesmo número de pontos de Corinthians e Bragantino. O líder é o Ituano, com 4. Já a Ponte Preta não consegue embalar após ter vencido o Corinthians por 1 a 0 na estreia. Mesmo assim, o time de Eduardo Baptista segue na liderança do Grupo B, com 3 pontos. Atrás vêm Santo André e São Paulo, com 1. SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Santo André e Red Bull empataram por 1 a 1, neste domingo (21), no estádio Bruno José Daniel. O time do ABC saiu na frente com um gol de Walterson aos 43min do primeiro tempo, mas os campineiros chegaram à igualdade com um gol do veterano atacante Éder Luís, aos 14min da etapa final. Com o resultado, o Santo André, que vinha de derrota para o Palmeiras na estreia, é vice-líder do Grupo B ao lado do São Paulo, com 1 ponto. Já o Red Bull soma seu segundo ponto e é o vice-líder do Grupo D, atrás do Santos.