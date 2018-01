Em Porto Alegre, manifestantes marcham em defesa de Lula

ANA LUIZA ALBUQUERQUE, ENVIADA ESPECIAL PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Manifestantes pró-Lula iniciaram na manhã desta segunda-feira (22) uma marcha na avenida Borges de Medeiros, no centro de Porto Alegre. Segundo o MST, 3.000 manifestantes da Via Campesina já chegaram à cidade para acompanhar o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na quarta-feira (24). A marcha percorreu o trajeto da Ponte do Guaíba até o acampamento dos movimentos da Frente Brasil Popular, no Anfiteatro Pôr-do-sol, a cerca de 1 km do tribunal que julgará Lula. Lula foi condenado pelo juiz Sergio Moro em julho de 2017 a 9 anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Em caso de condenação em segunda instância, o ex-presidente fica inelegível pela Lei da Ficha Limpa, mas pode se manter na disputa também por meio de recursos.