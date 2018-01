Ex-jogador Weah toma posse como presidente da Libéria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-jogador de futebol George Weah tomou posse nesta segunda-feira (22) como o novo presidente da Libéria prometendo combater a corrupção, na primeira transferência democrática de poder no país desde 1944. "Passei muitos anos da minha vida nos estádios, mas o que sinto hoje é incomparável", disse ele depois de prestar juramento no estádio Samuel Kanyon Doe, nome de um ex-presidente do país (1980-1990), o único que não pertencia à elite "americano-liberiana", descendente de escravos libertos nos EUA e que dominou a vida política nacional por 170 anos. O ex-atacante de Milan, PSG e Monaco foi eleito em 26 de dezembro para substituir a vencedora do Nobel da Paz Ellen Johnson Sirleaf, há 12 anos no cargo. Ele derrotou no segundo turno o então vice-presidente Joseph Boakai, aliado de Sirleaf. "Eu acredito plenamente que o mandato popular que recebi do povo da Libéria é um mandato para acabar com a corrupção no serviço público e eu prometo cumprir este mandato", disse ele usando um traje todo branco. "Como funcionário público, é hora de colocar o interesse do nosso povo acima de interesses egoístas. É hora de sermos honestos com nosso povo", afirmou Weah, que foi eleito o melhor jogador do mundo em 1995, sendo o único africano a vencer o prêmio. "Eu não prometo resoluções rápidas ou milagres. Em vez disso, eu juro a vocês hoje que minha administração, com sua ajuda, irá alcançar e entregar progressos em direção a conquistar as esperanças e aspirações que vocês desejam no coração", disse ele. Weah terá de impulsionar a transformação de uma economia que depende, em grande medida, da borracha e do minério de ferro, além de atender às expectativas dos jovens que o elegeram. Apesar de ter sido senador e de ter disputado à Presidência em 2005 —quando foi derrotado por Sirleaf— a falta de experiência em cargos públicos é outro desafio que Weah terá que enfrentar. Ele terá como sua vice Jewel Howard-Taylor, senadora e ex-mulher de Charles Taylor, um dos líderes da guerra civil que dividiu a Libéria nos anos 1990 e deixou cerca de 250 mil mortos. Após vencer o conflito, Taylor comandou o país entre 1997 e 2003, mas perdeu apoio e fugiu para a Nigéria. Em 2012, foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda, por uma série de crimes contra a humanidade.