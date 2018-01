Bangladesh adia início de regresso de rohingyas para Mianmar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O processo de repatriação dos refugiados rohingyas de Bangladesh para Mianmar não começará nesta terça-feira (23), como haviam acordado autoridades do dois países, afirmou o governo bengalês nesta segunda-feira (22). "Não fizemos os preparativos necessários para repatriar essas pessoas a partir de amanhã", disse Kalam Azad, do Departamento de Ajuda aos Refugiados e de Repatriação de Bangladesh. Desde agosto passado, cerca de 655 mil rohingyas chegaram a Bangladesh, fugindo de uma campanha de repressão do Exército birmanês que a ONU qualificou de "limpeza étnica".