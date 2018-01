No Paraná, Previdência Social gasta 84% a mais do que arrecada

O rombo da Previdência Social não para de crescer no Paraná. Até novembro de 2017, , o estado somava prejuízo de R$ 12,5 bilhões, quase 84% a mais do que o valor arrecadado pelo Instituto Nacional do Seguro Nacional no período e uma alta de 15,7% em comparação com o rombo registrado nos 11 primeiros meses do ano passado, quando o déficit chegou a R$ 10,8 bilhões.

Em 2017, segundo dados do Boletim Estatístico da Previdência Social (Beps), a Previdência arrecadou R$ 14,8 bilhões no Paraná, alta de 4,65% na comparação com 2016. Os gastos com o pagamento de benefícios, contudo, cresceu de forma ainda mais acelerada, chegando a R$ 27,3 bilhões (variação de 9,28%). Com isso, o déficit chega a R$ 12,5 bilhões entre janeiro e novembro.

Ao longo do ano, foram emitidos em média 1,94 milhão de benefícios por mês, com valor médio de R$ 1.279,08. No ano anterior, foram 1,9 milhão de benefícios com valor médio de R$ 1.193,37, montante 7,1% menor do que o verificado em 2017. Por outro lado, o número de benefícios concedidos (ou seja, novos benefícios) teve retração de 4,47%, passando de 310.856 para 296.960 entre janeiro e novembro.

No Brasil

Considerando todo o Brasil, o cenário do INSS é igualmente desalentador. Em 2017, a Previdência Social registrou um déficit nominal de R$ 182,4 bilhões, crescimento de 21,8% em relação a 2016. Isso significa que o sistema previdenciário brasileiro gastou no ano que passou 48,7% a mais do que arrecadou. Os dados são do ano inteiro (janeiro a dezembro).

A exemplo do que se viu no Paraná, a arrecadação cresceu, mas de forma bem mais lenta do que os gastos. Enquanto a despesa com benefícios avançou 9,7%, fechando o ano em R$ 557,2 bilhões, a arrecadação avançou 4,6%, somando 374,8 bilhões. O valor leva em conta o pagamento de sentenças judiciais e a Compensação Previdenciária (Comprev) entre o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) de estados e municípios.

Considerando o PIB projetado para 2017, a despesa com benefícios do Regime Geral de Previdência Social representou 8,4%. A arrecadação líquida foi responsável por 5,7% do PIB e o déficit chegou a 2,8%.

Os números foram apresentados ontem pelo secretário de Previdência, Marcelo Caetano. “Houve incremento de R$ 32 bilhões no déficit do RGPS. Esse é o maior déficit desde 1995, tanto em termos nominais quanto reais”, declarou.

Nesse contexto, o secretário voltou a defender a necessidade de o Congresso Nacional aprovar a reforma da Previdência, referida por ele como essencial. “O não enfrentamento (dessa reforma) pode nos levar a situações como as que ocorreram em países europeus, em que foi necessário rever o conceito de direitos adquiridos e reduzir o valor do benefício de quem já recebia”, disse.

Votação da Reforma deve acontecer em fevereiro

De acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a Reforma da Previdência (PEC 287/16) será votada em plenário no dia 19 de fevereiro, com a discussão sobre a proposta de emenda constitucional tendo início em 5 de fevereiro, antes do Carnaval. Para que as mudanças pretendidas pelo governo sejam aprovadas, é necessário pelo menos 308 votos favoráveis em dois turnos de votação. O Planalto acredita já ter conseguido tais apoio.

A Previdência no Paraná

Dados de janeiro a novembro

2017

Benefícios emitidos: 1.939.665 por mês, em média

Valor médio do benefício: 1.279,08

Valor total gasto: R$ 27,3 bilhões

Valor total arrecadado: R$ 14,8 bilhões

Saldo final (arrecadação – gasto): R$ 12,5 bilhões de prejuízo

2016

Benefícios emitidos: 1.902.250 ao mês, em média

Valor médio do benefício: R$ 1.193,37

Valor total gasto: R$ 25 bilhões

Valor total arrecadado: R$ 14,2 bilhões

Saldo final (arrecadação – gasto): R$ 10,8 bilhões de prejuízo