Chuvas causam quedas de árvores em bairros de Curitiba

As chuvas desta segunda-feira (22) causaram diversas quedas de árvores em dois bairros de Curitiba. De acordo com o registro da Defesa Civil, houve pelo menos sete quedas de árvore: seis no Boqueirão e uma no Uberaba. Em dois desses casos, as árvores caíram sobre casas. Ao menos, não houve vítimas.

Equipes do Meio Ambiente e do Corpo de Bombeiros passaram o dia trabalhando para a retirada das árvores.

Os dois casos mais graves foram as quedas de árvore sobre residências nas ruas Antônio de Paula, no Boqueirão, e Waldemar Loureiro de Campos, também no Boqueirão. Ninguém se feriu. Os outros registros de quedas de árvores ocorreram no Canal Belém, no Uberaba, e nas ruas Carlos Essenfelder, João Soares Barcelos, Adão Picussa Netto e Willian Booth, todas no Boqueirão.