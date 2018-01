Tempestade em Barueri adia jogo entre São Paulo e Inter na Copa SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma tempestade adiou nesta segunda (22) a partida entre São Paulo e Internacional, válida pelas semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O árbitro decidiu interromper o jogo aos 17 minutos do segundo tempo, quando a partida estava empatada em 1 a 1. O duelo era realizado na Arena Barueri. O complemento da partida será disputado às 15h desta terça (23), em Barueri. O adiamento se deu por conta dos raios que caíam na região do estádio. A decisão do árbitro Thiago Luis Scaracati agradou o São Paulo, mas deixou os colorados insatisfeitos. A comissão técnica gaúcha gostaria de ter encerrado a partida nesta segunda. O São Paulo marcou o primeiro gol com 33 segundos. Luan aproveitou uma bola que Toró ajeitou com o peito e superou o goleiro com um forte chute de fora da área. A equipe tricolor não diminuiu o ritmo com o gol relâmpago e dominou o Inter na etapa inicial, embora os colorados tenham criado ao menos duas boas chances de gol. Aos 27 minutos, o São Paulo teve a chance de ampliar a vantagem com um pênalti. O árbitro marcou a infração após Elias derrubar Tuta com um carrinho. Liziero fez a cobrança, mas Carlos Miguel praticou a defesa. Uma tempestade atingiu a cidade de Barueri pouco antes do intervalo. O sistema de drenagem não suportou o volume de água, e o gramado ficou alagado. Diante da impossibilidade de trocar passes, os jogadores apostaram em chutões para que a bola chegasse ao campo ofensivo. Aos 4 minutos, Toró aproveitou uma falha da defesa do Inter e, após se livrar do goleiro, finalizou em cima de um zagueiro. O Inter conseguiu um pênalti aos 10 minutos, em falta cometida sobre Luiz Felipe. Antes da cobrança, o árbitro paralisou o jogo por conta da queda de energia na Arena Barueri. O duelo foi interrompido por alguns minutos para que a energia fosse restabelecida. Quando foi autorizado a fazer a cobrança, Richard chutou no meio do gol e empatou a partida. Seis minutos após o gol, a arbitragem interrompeu o jogo novamente, dessa vez por conta dos raios que caíam nas proximidades do estádio. A arbitragem esperou a chuva diminuir para avaliar as condições do gramado, mas optou pelo adiamento do jogo depois de conversar com as delegações dos dois times. O confronto definirá o adversário do Flamengo na final da Copa SP. Nesta segunda, o clube rubro-negro venceu a Portuguesa por 3 a 2, no Canindé, e se classificou pela quarta vez em sua história para a disputa do título do torneio.