Secretaria reivindica melhorias para o acesso à BR-116

Reunião de análise aos acessos á BR-116 (foto: Giancarlo Andreso/ Divulgação)

A prefeitura municipal está reivindicando diversos avanços nos acessos da rodovia BR-116, dentre eles estão melhorias nas proximidades das rodovias, a concessão de novas passarelas elevadas, além da realização de estudos para que ocorra a ligação do acesso norte à BR.

“Existem acessos que precisam ser regularizados. Vamos trabalhar em parceria com a Autopista Régis Bittencourt, que tem colaborado muito através de programas educacionais ambientais e de trânsito, para que os cidadãos possam conviver de modo saudável e seguro. Aproveito a oportunidade para agradecer a Autopista pela dedicação em atender os pedidos feitos pela prefeitura”, disse o secretário de projetos, engenharia e urbanismo, Levi Renato Camargo.

A reivindicação foi feita durante uma em reunião com membros da concessionária Autopista Régis Bittencourt e com o chefe de Policiamento da Delegacia da PRF de Curitiba e Região Metropolitana, Lucio Flavio Marins de Araújo.

O chefe de Policiamento da Delegacia da PRF, Lucio Marins, acrescentou que um dos intuitos desta reunião é pensar na segurança dos acessos e na redução dos acidentes de trânsito na região.