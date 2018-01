Última chance!

O casal, Izabela e Francisco Bertoncello Jr., felizes com o sucesso da 16a edição do Feijão da Fundação.

Neste final de semana a Kubik se despede de Curitiba. Música eletrônica da melhor qualidade. Os line ups de sexta e sábado estão super convidativos. A Usina5 é o novo local de grandes eventos na cidade. Logo ali no Prado Velho. Rua Constantino Bordignon, 5. Se jogue!

Ele voltou!

Luiz Alberto Amorin é um velho conhecido das noites curitibanas. Era dele o Snooker 21 e o bar do Elvecia. Depois de um período sabático no litoral paulista, ele voltou cheio de novidades. Terapia é o seu novo bar. Sem frescuras! Cerveja gelada e algumas das suas especialidades: Pizzas e Batatas Suíças. Aliás, pra quem não sabe, Amorim é irmão do Beto Batata.

Tirem as crianças de casa!

Uma boa dica para papais e mamães é o Shopping Jardim das Américas. Tem cinema, kart, airsoft e muito mais. Chega de joguinhos de celular!

