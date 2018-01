Inadimplência do curitibano sobe 1,3% em dezembro

Em Curitiba, a inadimplência do consumidor subiu 1,3% na comparação mensal de dezembro contra o mês anterior, enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador cedeu 6,9%. No Paraná, o índice aumentou 1,7% e na Região Sul houve uma queda de -0,2%. Os dados são da Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito) divulgados pela Associação Comercial do Paraná (ACP). Os dados de dezembro do ano passado foram divulgados ontem pela ACP. A recuperação de crédito do consumidor, por sua vez, subiu 3,4% no período.