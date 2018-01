Projeto social transforma lar para crianças no Pilarzinho

Educadora Priscila Alves e o coordenador Carlos dos Santos (foto: Geraldo Bubniak)

As sete crianças, com idade entre 14 e 17 anos, que moram em uma das nove casas do Lar Batista Esperança (LBE), localizada no bairro Pilarzinho, estão rindo à toa. Em dezembro, pouco antes do Natal, ocorreu a inauguração do 'velho novo lar', que passou por uma transformação completa após ser eleito em uma votação online o vencedor do Projeto Mueller Ecodesign Social.

A iniciativa, que contou com o apoio de 23 arquitetos e mais de 100 parceiros (que fizeram doações financeiras e de material), reformou todos os 14 ambientes do imóvel, realizando uma transformação completa tanto da parte interna como da parte externa do lar. Foram três meses de obras e o resultado, segundo o coordenador do LBE Carlos Eduardo dos Santos e a educadora social Priscila Dayane Silva Alves, foi extraordinário.

“Foram três meses de obras e o resultado foi extraordinário, realmente superou nossas expectativas. Trouxe muito conforto e comodidade para a gente e para os jovens”, conta a mãe social Priscila, destacando que a novidade acaba por dar um novo fôlego aos moradores do lar – a instituição atende crianças em situação de vulnerabilidade encaminhadas pelo Conselho Tutelar e pela Vara da Infância e Juventude.

“Eles (jovens) gostaram de tudo um pouco, mas a sala de estudos foi o que superou. Ganharam videogame, computador, TV com DVD... Eles já valorizam muito tudo o que possuem, são jovens bem acolhedores e maduros para a idade deles, todos já trabalham também. Mas agora eles ganharam mais esperança, vão ter mais força de vontade”, comemora Priscila.

Carlos Eduardo comenta ainda que essa foi a primeira grande reforma que uma das unidade da Casa Lar Batista Esperança recebeu. Para que isso fosse possível, contudo, foram empreendidos grandes esforços. É que em 2017 o projeto completou 10 anos e, para garantir maior engajamento do público, realizou uma votação online.

A expectativa inicial, segundo conta a arquiteta Rose Guazzi, era que 10 mil pessoas votassem. No final, foram 31 mil votos, mais da metade (16,3 mil) em prol do LBE, que além de moradia oferece aosjovens acolhidos alimentação, vestuário, higiene, lazer e assistência social e psicológica.

Nova seleção será feita neste ano

Os primeiros a serem beneficiados pelo Projeto Mueller Ecodesign Social, em 2014, foram os jovens acolhidos na Casa do Piá 1. Na época, o abrigo chegava a registrar cinco fugas por mês, número que foi zerado com a reforma. No ano seguinte, foi vez da Casa das Meninas, no Novo Mundo. Já em 2016 a reforma foi feita num centro esportivo no Portal do Futuro do Bairro Novo. O espaço foi totalmente remodelado, com a criação de um parque infantil e obras de acessibilidade para pessoas com deficiência.

Nos próximos meses, os trabalhos do Projeto Ecodesign Social 2017 serão finalizados com a realização de uma exposição no Shoping Mueller, ainda sem data para ocorrer, e a abertura de um novo processo para a seleção da iniciativa que será premiada em 2018. Ainda será definido se a escolha será feita como no ano passado (por meio de votação online), algo que será confirmado até a metade do ano, quando já deverão estar abertas as inscrições.

Mudar o espaço

Quando foi criado há 10 anos, o projeto Mueller Ecodesign ainda possuia um cunho mais acadêmico, com uma mostra realizada anualmente no shopping Mueller e que abordava a sustentabilidade. Foi em 2014 que o caráter social passou a ganhar mais espaço, tornando-se desde então o principal foco do projeto, cujo objetivo vai muito além de uma reforma, como conta Rose Guazzi, coordenadora do projeto. “Evoluiu de algo mais acadêmico para um projeto social, mas nosso objetivo não é reformar, mas transformar",diz a arquiteta Rose Guazzi.

SERVIÇO

Lar Batista Esperança

O que faz: Criado em 22 de abril de 1988, atende crianças em situação de vulnerabilidade encaminhadas pelo Conselho Tutelar e pala Vara da Infância e Juventude. Em quase 30 anos, atendeu 859 crianças desde então. Ao todo, são nove casas em Curitiba (apenas uma delas foi contemplada com reforma pelo projeto Ecodesign Social), que possui uma equipe de 108 pessoas para atender as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Como ajudar: Aceita doações por débito em conta, depósito bancário, doação via Copel e doação via Imposto de Renda. Também aceita doações de alimentos e outros produtos, como roupas, bastando entrar em contato por telefone.

Site: http://www.lbe.org.br/

Telefone: (41) 3077-7989