Pabllo Vittar faz show surpresa no Metrô de São Paulo

Pabllo Vittar fez um show surpresa na tarde de ontem no Metrô de São Paulo. A apresentação foi realizada na estação Fradique Coutinho. Ao todo, foram três músicas. Os hits K.O. e Corpo Sensual animaram o público que passava pelo local. A balada Indestrutível, um dos singles do álbum Vai Passar Mal, lançado em 2017, encerrou a performance. Pabllo Vittar chegou ao local disfarçada de headbanger.

Redes sociais

“Do lar”, Evaristo Costa mostra rotina de limpeza em Londres

O jornalista Evaristo Costa, 41 anos, mostrou sua rotina de limpeza em um vídeo compartilhado no seu Instagram ontem. Nas imagens, o jornalista aparece varrendo o chão, lavando a louça e fazendo outras tarefas domésticas na casa onde vive, em Londres, na Inglaterra. “Recatado e do lar”, escreveu ele, fazendo referência a frase “Bela, recatada e do lar”, que se popularizou em 2016, após ser o título de uma matéria da revista ‘Veja’ com Marcela Temer, esposa do presidente Michel Temer. Nos comentários, muitos seguidores acharam curioso o fato de Evaristo ter deixado “belo” de lado do ditado. Outros fãs elogiaram a postura: “Isso mesmo, não é só mulher que tem que limpar a casa”, “Um homão da por**, casa comigo”, escreveram. Evaristo está longe do ‘Jornal Hoje’ desde julho de 2017 e, por ora, vive em Londres.

Cinema

Tom Hardy admite que fez tatuagem em homenagem a Leonardo DiCaprio

Em foto postada por um fã no Instagram, o ator britânico Tom Hardy deixou à vista uma tatuagem escrita “Leo knows it all” (“Leo sabe de tudo”, em tradução livre) que fez em homenagem a Leonardo DiCaprio após perder uma aposta feita com o colega em 2015. Com o fim das gravações do filme “O Regresso”, no qual atuaram juntos, DiCaprio falou para Hardy que ele seria indicado ao Oscar pelo papel de John Fitzgerald. Hardy desconversou, achando que ele estava maluco, então os dois decidiram apostar uma tatuagem caso a previsão de DiCaprio se cumprisse. Hardy acabou sendo mesmo indicado ao prêmio de melhor ator coadjuvante, mas perdeu a estatueta para Mark Rylance.

Televisão

Eliminada do ‘BBB 18’, Mara escolhe Gleici para imunizar

Primeira eliminada do ‘Big Brother Brasil 18’, Mara ganhou uma “missão” ao participar do ‘Mais Você’ na manhã de ontem. Durante a entrevista concedida no dia seguinte ao da eliminação - prática comum com os participantes do reality -, a cientista política foi informada por Zeca Camargo e Cissa Guimarães, que substituem a titular Ana Maria, que poderia escolher um participante da casa para imunizar no próximo paredão. E ela escolheu Gleici. No ‘Mais Você’, Mara também comentou sobre uma sensação de “exclusão” dento da casa e que já imaginava que sairia cedo do programa. “Eu achava que seria eliminada. Desde que eu entrei lá, eu me senti sendo, gradativamente, excluída pelas pessoas”. Ao sair, Mara soltou um “Fora Temer”.

Cinema

‘Pantera Negra é a antítese do estereótipo africano’, diz Wesley Snipes

Às vésperas do lançamento do primeiro filme sobre o “Pantera Negra”, o ator e produtor Wesley Snipes, que estrelou “Blade” - O Caçador de Vampiros, falou sobre as motivações para adaptar os quadrinhos às telas de cinema ainda na década de 1990. Ele não conseguiu avançar com o projeto porque não encontrou diretor e roteirista apropriados. “Acho que Pantera Negra conversa comigo porque é uma antítese do estereótipo africano e suas histórias e reinos”, justificou ao “The Hollywood Reporter”. Criado em 1966 por Stan Lee e Jack Kirby, os quadrinhos do “Pantera Negra” foram revolucionários, apresentando a primeira história de uma super-herói negro.

Níver do dia

Lisa Marie Presley

cantora norte-

americana, filha

de Elvis Presley

50 anos