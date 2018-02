Guarda Municipal orienta pedestres e motoristas na volta às aulas

Com a proximidade do retorno às aulas, a equipe de Educação para o Trânsito, da Secretaria Municipal de Segurança de Paranaguá, está promovendo a distribuição de folders informativos, orientação sobre segurança no trânsito escolar e exposição de faixas educativas visando maior segurança no entorno das escolas. A ação acontece de 19 a 22 de fevereiro.

Na quarta-feira, equipe realizou a ação em frente ao Colégio Nova Geração. Dia 19 de fevereiro a equipe estará na Escola Municipal Aníbal Ribeiro Filho, na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto. “É uma oportunidade de conversar com os pais, responsáveis pelos alunos, com as crianças e os condutores que transitam por essas áreas. Reforçar a direção defensiva, a importância de estar atento ao que acontece no entorno e, especialmente, respeitar as leis de trânsito”, salienta a superintendente municipal de Trânsito, Izabelita Dalotto.

A Guarda Civil Municipal orientará os alunos a atravessarem sempre pela faixa de pedestre e aos motoristas para que não estacionem em área proibida, em cima da faixa de pedestres, sobre a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança e cadeirinha para as crianças. “A equipe da Seção de Educação para o Trânsito é bastante ativa e vem fazendo um bom trabalho de conscientização. Esperamos que as pessoas tenham esse cuidado ao passar em frente às escolas e tomem muita atenção porque com o início das aulas, o número de crianças, especialmente nos horários de entrada e saída, é muito grande e exige atenção redobrada dos condutores”, destaca Izabelita Dalotto.