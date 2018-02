Confira dicas para fazer corridas de rua

(foto: Divulgação)

Em Curitiba, o ano de 2018 terá um calendário repleto de corridas de rua e caminhadas. O professor e coordenador do Grupo de Corrida da academia Companhia Athletica Curitiba, Remy Moro, dá algumas dicas para você se preparar para esses eventos e evitar lesões, seja você sedentário ou um esportista de primeira.

NESTE FIM DE SEMANA

Neste domingo (4), o Shopping Mueller irá receber mais uma etapa do Track&Field Run Series. Nesta 11ª edição estarão disponíveis os percursos de 5km e 10km. A largada será às 7h, na Avenida Cândido de Abreu, em frente ao mall, patrocinador oficial da corrida. As inscrições estão abertas até este sábado (3) e podem ser feitas presencialmente na loja Track&Field do Shopping Mueller, ou através do site www.tfsports.com.br, e pelo app TFSports.

PREPARAÇÃO

Até o fim do ano, já estão programadas cerca de outras 80 provas, entre corridas, caminhadas e ciclismo. Se você tem interesse em participar de alguma delas, comece com o básico: faça um check-up com seu médico e comprove que sua saúde está em dia. “Algumas doenças, como a hipertensão, não restringem a pessoa de correr, apenas requerem alguns cuidados e adaptações nos treinamentos”, afirma Remy Moro.

Para quem está parado há muito tempo, a dica é procurar um profissional para auxiliar na montagem do treino. “Em geral, os treinos iniciais para quem está começando são intervalados, intercalando corrida e caminhada, aumentando o tempo de corrida gradativamente com o passar dos treinos”, explica o professor. Quem já está acostumado a praticar esportes deve pegar mais leve nos dias que antecedem a prova, “pois treinos intensos geram uma fadiga maior do corpo, ocasionando uma diminuição da performance na hora da prova”, complementa.

NO DIA DA PROVA

O equipamento básico para quem vai correr é um tênis, que deve ser confortável e compatível ao tipo de pisada, que, segundo o professor, pode variar entre normal, pronada ou supinada. Roupas leves e que facilitam a transpiração também auxiliam no bem-estar do corredor durante o percurso.

Para o dia da corrida, Remy recomenda uma alimentação rica em carboidratos, como pães, torradas, sucos, frutas e geleias. “É importante salientar que a alimentação deve ser feita pelo menos uma hora antes da corrida e não se deve fazer a ingestão de alimentos que não esteja acostumado a consumir”.

Logo após a prova, é importante se reidratar ingerindo líquidos, dando preferência para água pura. Consumir alimentos que são fontes de proteína e carboidratos, barra de cereal e frutas também é uma boa opção.

LESÕES

Moro afirma que as lesões, em alguns casos, acabam sendo inevitáveis. No entanto, seguindo as dicas aqui apresentadas, é possível diminuir significativamente os riscos de elas acontecerem. É importante também que o atleta, amador ou não, fique atento aos limites de seu corpo e respeite-os. Para iniciantes, por exemplo, são recomendadas corridas com distâncias menores, de até 5 km, e que não tenham muita variação na altimetria do percurso.