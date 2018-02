Pinhais realiza audiência de prestação de contas do terceiro quadrimestre

A Prefeitura de Pinhais, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, realizará Audiência Pública para prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre de 2017. O evento será hoje, na Câmara Municipal de Pinhais, às 17 horas. As prestações de contas ocorrem em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal para apresentação das despesas do Governo Municipal, desta vez para as verificadas nos últimos quatro meses de 2017. A prestação de contas é feita à Comissão de Finanças e Fiscalização da Câmara Municipal, para demonstrar e permitir a avaliação quanto ao cumprimento das metas fiscais estipuladas no início do exercício.