Restaurantes da UFPR reabrem a partir do dia 15. Veja preços

(foto: Samira Chami Neves / Sucom UFPR)

Com o início do ano letivo de 2018 começa também a rotina acadêmica: aulas, pesquisas, trabalhos e projetos. Para enfrentar a correria diária e alcançar o sonhado diploma, muitos estudantes fazem as refeições a um preço acessível no Restaurante Universitário da UFPR. Após o período de manutenção durante as férias acadêmicas, o Restaurante Universitário voltará a funcionar neste mês. A unidade do Centro Politécnico atenderá a partir do dia 15 de fevereiro; as outras unidades de Curitiba (Central, Agrárias e Jardim Botânico) e também dos campi avançados retomam as atividades no dia 19.

As unidades do R.U. abrem as portas logo cedo, às 6h45, para o café da manhã, com o custo de R$ 0,50. Os alunos também têm à disposição o almoço e o jantar por apenas R$ 1,30. O atendimento acontece inclusive aos finais de semana e feriados.

Somente em Curitiba, a média de refeições diárias servidas é de 10,5 mil. Nos campi do interior do estado, são em média 380 refeições por dia.

Estudantes que recebem o benefício Auxílio Refeição, por meio de programas da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), fazem as refeições gratuitamente no R.U.

“O Restaurante Universitário é a mais importante política de permanência do estudante dentro da universidade hoje. Principalmente com o advento das cotas, em especial a cota social, e com a recente notícia de que 60% dos novos alunos da UFPR são de escolas públicas”, destaca o pró-reitor de Administração, Marco Antonio Ribas Cavalieri.

Para utilizar os serviços do R.U., calouros e veteranos precisam estar regularmente matriculados. “Nosso sistema é todo informatizado. O aluno deve apresentar o número do CPF”, esclarece o diretor do RU, Lineu Dal Lago.

O objetivo do R.U. é oferecer refeições nutricionalmente balanceadas e higienicamente seguras, além de disseminar bons hábitos alimentares. São quatro unidades do Restaurante na capital e cinco em outros campi (Setor Litoral, Centro de Estudos do Mar, Setor Palotina, Campus Jandaia do Sul e Campus Mirassol).

Os estudantes utilizam o sistema “self-service”. Apenas o prato protéico (carnes) e a sobremesa têm a distribuição porcionada.

Histórico

O Restaurante Universitário (R.U.) iniciou as atividades para a comunidade acadêmica em 05/08/1966, sob administração de membros do Diretório Central dos Estudantes (DCE). No ano de 1980, a UFPR passou a administrar o R.U.

Desde 2011, a instituição incluiu o café da manhã no cardápio. Atualmente, o Restaurante Universitário é vinculado à Pró-Reitoria de Administração (PRA).

O R.U. também atende professores e servidores técnico-administrativos.

Auxílio Refeição

Estudantes em situação de vulnerabilidade econômica devem se inscrever em programas desenvolvidos pela PRAE – Pró-reitoria de Assuntos Estudantis.

Por meio do Programa de Benefícios Econômicos para Manutenção aos Estudantes de Graduação e Ensino Profissionalizante (Probem), é possível ter acesso ao Auxílio refeição.

O benefício isenta a cobrança em refeições realizadas nos restaurantes da instituição. O auxílio abrange 3 refeições diárias, 7 dias por semana.

O edital do Probem para calouros será divulgado no dia 9 de fevereiro e para veteranos, no dia 9 de março.

Valores

Café da manhã

Estudantes da UFPR (com registro acadêmico vigente) – R$ 0,50

Servidores docentes UFPR – R$ 3,50

Servidores técnico-administrativos UFPR – R$ 2,50

Almoço e Jantar

Estudantes da UFPR (com registro acadêmico vigente) – R$ 1,30

Servidores docentes UFPR – R$ 6,00

Servidores técnico-administrativos UFPR – R$ 4,50

Horários de atendimento

R.U. Central

Segunda a sexta-feira

Café da manhã – 6h45 às 8h

Almoço – 11h às 13h30

Jantar – 17h30 às 19h30

Sábado

Café da manhã – 8h15 às 9h15

Almoço – 11h30 às 13h15

Jantar – 17h45 às 19h30

Domingo e feriados

Café da manhã – 8h30 às 9h30

Almoço – 11h30 às 13h

Jantar – 17h45 às 19h30

R.U. Centro Politécnico

Segunda a sexta-feira

Café da manhã – 6h45 às 8h

Almoço – 11h às 13h30

Jantar – 17h30 às 19h30

R.U. Agrárias

Segunda a sexta-feira

Café da manhã – 6h45 às 8h

Almoço – 11h às 13h

*apenas o RU Agrárias não serve jantar

R.U. Jardim Botânico

Segunda a sexta-feira

Café da manhã – 6h45 às 8h

Almoço – 11h às 13h30

Jantar – 17h30 às 19h30

Endereços

UNIDADES DE CURITIBA

R.U. Central – Localizado em frente ao complexo da Reitoria. Esquina das ruas Amintas de Barros e General Carneiro.

R.U. Centro Politécnico – Ao lado do Centro de convivência do campus Politécnico

R.U. Agrárias – O restaurante fica em frente ao complexo de Centro Acadêmicos do campus.

RU Botânico – Em frente ao estacionamento do campus Jardim Botânico.

UNIDADES DO INTERIOR

Setor Litoral – Rua Jacarezinho, 249 – Caiobá, em Matinhos.

Centro de Estudos do Mar – Avenida Beira-Mar 1595, em Pontal do Paraná.

Setor Palotina – Rua Pioneiro, 2153, Palotina.

Campus Jandaia do Sul – Rua Dr. João Maximiliano, 613, Jandaia do Sul.

Campus Mirassol – Av. Deputado Anibal Khury, 838, Pontal do Paraná.