Palco dos desfiles em Curitiba, Marechal Deodoro tem bloqueio

Desfiles de blocos e escolas de samba acontecem a partir da tarde de sábado (foto: Geraldo Bubniak)

A Avenida Marechal Deodoro está parcialmente interditada, desde ontem, para os trabalhos de montagem das estruturas do desfile das escolas de samba de Curitiba, que ocorre no próximo sábado. Durante esta semana, haverá bloqueio total da avenida à noite, entre as 20 e 24 horas. As arquibancadas estão sendo montadas do lado esquerdo da pista, no trecho entre a Rua Barão do Rio Branco e Avenida Marechal Floriano Peixoto. A estrutura tem capacidade para 3 mil pessoas. Nos próximos dias também serão instaladas as torres de iluminação especial, os equipamentos de som e 100 banheiros químicos.

A festa na Avenida Marechal Deodoro no sábado de Carnaval começa com o Baile Infantil, das 14 horas às 15h30. Logo em seguida, tem início o desfile, com a entrada dos blocos carnavalescos. Tradicionalmente, o Afoxé Aiyé Layó é o primeiro a desfilar, fazendo o ritual da “purificação” da passarela do samba. Neste ano, participam ainda os blocos Sambistas do Amanhã, Derrepent, Boêmios da Madame, Unidos de Judá, Fogosa e o Rancho das Flores.

Os desfiles das escolas do Grupo de Acesso e do Grupo Especial começam às 19h10. A ordem de apresentação das escolas do Grupo Especial, a partir das 22h30, é Imperatriz da Liberdade, Embaixadores da Alegria, Leões da Mocidade, Acadêmicos da Realeza e Mocidade Azul. A proclamação da escola campeã será feita no domingo a partir das 15 horas, no Memorial de Curitiba, onde acontece a apuração das notas do desfile e será conhecida a escola campeã.

Folia na Praça Rui Barbosa começa amanhã

A Rua da Cidadania da Matriz, na Praça Rui Barbosa, terá uma programação com muita música e cultura para celebrar o Carnaval. Quem passa pelo Centro poderá acompanhar de perto as ações. Amanhã, o Mercado Central vai receber um show especial do Grupo Choro e Seresta. A apresentação será a partir das 12 horas e dará início as comemorações carnavalescas no Centro da cidade. A entrada é gratuita.

Já no dia 21 de fevereiro, a festa é para criançada. O Grupo Giklaus de teatro infantil apresenta a peça “A Praça da Amizade”, que conta a história de dois meninos que vivem aventuras muito legais em uma praça Curitibana. A apresentação será a partir das 12 horas.

No último dia do mês, 28 de fevereiro, a Banda Lyra Curitibana fará um show especial com as tradicionais marchinhas de Carnaval para animar as pessoas que passam pelo Mercado Central, na Rui Barbosa. O show será às 12 horas.

Hospital alerta para erotização precoce de crianças na folia

Apesar de ser uma festa popular e contemplar importantes elementos culturais da nossa sociedade, o Carnaval também pode trazer riscos às crianças. Quando expostas a atitudes, roupas, músicas e danças impróprias para a idade, elas podem ser vítimas de traumas causados pela erotização precoce. As consequências podem ser graves e resultar até mesmo em abusos e violência.

É preciso respeitar a fase em que os meninos e meninas se encontram e não pular etapas. “Temos que prezar pelas condições psíquicas, competências intelectuais e pelo desenvolvimento físico próprio da infância. Expor as crianças a experiências que elas não estão preparadas pode gerar traumas”, explica a psicóloga do Hospital Pequeno Príncipe, Daniela Prestes.

De acordo com a profissional, a sexualidade faz parte do desenvolvimento do ser humano. O problema está na erotização precoce. “O que ocorre é uma banalização da sexualidade e uma vulgarização das relações humanas. Quando os meninos e meninas estão sujeitos a condições que não estão de acordo com a sua faixa etária, a sexualidade é desviada para uma objetificação dos corpos, para o sensual, para o que excita”, aponta.

Ministério da Saúde lança campanha

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, lança hoje, às 14 horas, a nova campanha de prevenção para o Carnaval 2018. Antes, o ministro se reúne com prefeitos e gestores de saúde do Estado e visita às obras do Hospital Municipal de Salvador. Como em todos os anos, a campanha aborda a prevenção às doenças sexualmente transmissíveis.