Veja 20 opções de programação de Carnaval para crianças em Curitiba

Carnaval é festa, é diversão, alegria, brincadeira de adulto e de criança. E em Curitiba não faltam opções de eventos em nas ruas, shoppings, restaurantes e clubes.

Veja uma programação de diversas festas que vão acontecer em Curitiba e programe-se para se divertir com a criançada.

Baile infantil na Marechal

A festa na Avenida Marechal Deodoro no sábado de Carnaval começa com o Baile Infantil, das 14 horas às 15h30. Logo em seguida, tem início o desfile, com a entrada dos blocos carnavalescos. Tradicionalmente, o Afoxé Aiyé Layó é o primeiro a desfilar, fazendo o ritual da “purificação” da passarela do samba. Neste ano, participam ainda os blocos Sambistas do Amanhã, Derrepent, Boêmios da Madame, Unidos de Judá, Fogosa e o Rancho das Flores. Os desfiles das escolas do Grupo de Acesso e do Grupo Especial começam às 19h10. A ordem de apresentação das escolas do Grupo Especial, a partir das 22h30, é Imperatriz da Liberdade, Embaixadores da Alegria, Leões da Mocidade,

Local: Avenida Marechal Deodoro

Horário: 14h (10) às 7h (11)

Marcha Zombie Walk

Começa na Boca Maldita e vai até a Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico, onde um palco estará montado com estrutura de som e luz para shows de bandas e artistas locais. A marcha já é tradição na cidade de Curitiba, realizada desde 2009 a caminhada reúne milhares de pessoas maquiadas e caracterizadas de mortos-vivos.

Data: 11/02 (domingo)

Horário: 12h às 20h

Roteiro: Boca Maldita, Rua XV de Novembro, Paço da Liberdade, Rua Riachuelo, Praça 19 de Dezembro, Avenida Cândido de Abreu, Praça Nossa Shenora da Salete



Bailinho Infantil da Fundação Cultural

Para toda família se divertir, a Fudação Cultural promove essa festa.

Data: 10/02 (sábado)

Horário: 14h às 15h30

Gratuito e aberto para o público

Local: Avenida Marechal Deodoro

Biblioteca Pública do Paraná

Festa infantil de Carnaval, programação conta co desfiles de fantasias, sesssões e contaçaõ de histórias e oficinas de confecção de máscaras, enrtre outras atividas.

Data: 09/02 (sexta-feira)

Horário: 9h às 11h30 e 14h às 16h

Gratuito

Local: Rua Cândito Lopes, 133

Mercadoteca

A folia corre solta no domingo com oficinas para as crianças customizarem abadá e máscara. Mais tarde com bailinho ao som da banda Trio Elétrico e tem, também, Parada Pet para eleger o bichinho de estimação mais carnavalesco.

Data: 11/02 (domingo)

Horário: 12h, 14h bailinho e às 18h Parada Pet

Gratuito entrada e R$ 40 as oficinas

Local: Rua Paulo Gorski, 1309 - Mossunguê

Espaço Fantástico das Artes

A programação inclui oficinas de customização de máscaras e atividades de pintura com o Pintando na Calçada e tem a aimação do grupo Tupi Pererê.

Data: 10 e 13/02 (sábado e terça-feira)

Horário: 12h às 18h, sendo que às 15h30 é o grupo Tupi Pererê

Ingressos: R$ 15 por pessoa e tem combo ingresso + aloço à R$ 35 e o combo kids é de R$ 25 (participação em todas as atividades e um kit folia

Local: Alameda Princesa Izabel, 465

Parque Mikewood

o empreendimento promove seu segundo evento de Carnaval. Para as crianças tem baile, concurso de fantasia, pintura facial e muita folia e diversão.

Data: 10 a 13/02 (sábado a terça-feira)

Horário: 14h às 19h

Ingressos: entre dois e 14 anos o preço é R$ 40 e adultos R$ 20

Local: Rua São Bartolomeu, 382

Informações: 41 32326520

Espaço Depósito

Quatro dias de programação, decoraçaõ especial, marchinhas e muito confete e serpentina.

Data: 10 a 13/02

Horário: 12h às 16h

Gratuito

Local: Rua Santo Antônio, 660

Informações: 41 33335726

Vila Zanardini

Tem carnaval no Quintal com show da banda Tupi Pererê e histórias com a Fafá Conta, também tem oficina de confecção de máscaras e adereços de carnaval.

Data: 12/02 (segunda-feira)

Horário: a partir das 15h

Gratuito para crianças até um ano e os demais pagam a partir de R$ 25

Local: Rua Mamoré, 188

Informações: 41 997589460

Carnaval Nerd

O Carnaval Nerd é um projeto que une o tradicional Carnaval Brasileiro e a Cultura Pop (Nerd/Geek/Otaku/KPopper) em um só lugar, com muita música e diversão para toda a família.

Data: 12/02 (segunda)

Horário: 14 às 20 horas

Serviço: Carnaval Nerd Curitiba Data: 12 de Fevereiro Horário: 14 às 20 horas Local: Espaço Torres Endereço: Rua Pergentina Silva Soares, número 159, Jardim Botânico, Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)

SHOPPINGS

Pátio Batel

A festa é comandada pelo bloco Garibaldinhos e Sacis e tem mini trio elétrico dentro do empreendimento. É separar a fantasia e aproveitar.

Data: 07/02 (quarta-feira)

Horário: 19h30 às 20h30

Gratuito

Estação

Quatro dias de folia e o comando é do Garibaldinhos e também do Tupi Pererê, eles comandarão a festa de cima de trio elétrico com um passeio pelos corredores do shopping, com muita marchinha e um boneco de Olinda gigante da Carmen Mianda.

Vai ter DJ, camarins de pintura facial e cabelo maluco, brincadeiras e um desfile de fantasias. E tem novidade, os primeiros 200 festeiros ganharão um kit folia com confetes e serpentinas.

Data: 10 a 13/02 (sábado a terça-feira)

Horário: 14h às 18h

Gratuito

Local: Praça de Eventos do Shopping (piso L1)

Mueller

Crianças e adultos vão poder aproveitar o Bailinho de Carnaval com música ao vivo, camarim de pintura facial e distribuição de balões, os clientes também poderão participar de uma brincadeira para montar o seu kit folião. As clássicas marchinhas de carnaval serão tocadas e haerá a distribuição de um voucher de desconto das lojas do shopping e diversas atividades por todo o mall.

E as primeiras 400 crianças poderão retirar um guia de festa e participar das ações do kit folião e do voucher de desconto.

Data: 10/02 (sábado)

Horário: 14h às 18h

Gratuito

Local: Piso L1

São José

A festa é com muita marchinha carnavalesca, camarim de pintura e animadores fantasiados.

Data: 10 e 11/02 (sábado e domingo)

Horário: 15h às 18h

Gratuito

Local: no Teatro Casa da Árvore

Jardim das Américas

Tem bailinho, decoraçaõ especial, música, confete, serpentina e um recreador para animar a criançada para as diversas brincadeiras e colocar todo mundo para dançar no ritmo da folia. Quem quiser pode vir fantasiado. Também tem oficina de Artes para fazer máscaras personalizadas, confecção de pandeiros e chocalhos, além de camarim de pintura facial.

Data: 07 e 10/02 (quarta-feira e sábado)

Horário: 19h às 21h na quarta e 14h às 20h no sábado. O camarim de pinturas no sábado é das 15h às 18h

Gratuito

Local: Praça de Eventos, 2° Piso

CLUBES

Santa Mônica

O clube junta duas grandes festas, o carnval e a Copa do Mundo, o tema é "No Mundo da Copa" com decoração temática. O carnaval vai juntar as famílias dos associados e amigos para comemorar uma das festas mais divertidas do ano, entretendo crianças, jovens, pais e avós com muita alegria e diversão. E para animar haverá p DJ Juninho.

No primeiro dia de folia acontece o Desfile de Fantasias Infantil, com inscrições gratuitos no local das 14h às 14h45 e as primeiras 100 crianças ganharão medalhas de participação.

Data: 11 e 13/02 (domingo e terça-feira)

Horário: 16h às 23h

Gratuito para os associados e R$ 30 acima de 13 anos e R$ 20 para os associados de Clubes Co-Irmãos

Local: Salão Social do Clube

Três Marias

Tem Bailinho com muita marchinha para pular sob o comando da Lefigarroo. Como já é tradição, vai ter o Concurso de Fantasia.

Data: 11 e 13/02 (domingo e terça-feira)

Horário: a partir das 15h

Gratuito para os sócios e R$ 15 para criança não sócia e R$ 20 para acima de 12 anos, msendo que menores de três anos não pagam

Local: Av. Três Marias, 274

Informações: 41 33703000

Curitibano

Os pequenos podem cair na folia, para as crianças até seis anos a festa é no Sallão Verde e para as crianças acima dessa idade é no São Rubens.

Data: 13/02

Horário: 15h às 19h30

Gratuito para os associados e R$ 100 para os não sócios acompanhados de associados. Ingressos limitados

Local: Av. Gétulio Vargas, 2857

Informações: 30141919

Duque de Caxias

A folia vai ter banda tocando as marchinhas carnavalescas e muita festa para as famílias.

Data: 11 e 13/02

Horário: 15h às 20h

Gratuito para associados e R$ 15 para crianças não sócios e R$ 30 para adultos. Retirada antecipada dos ingressos

Local: Rua Costa Rica, 1173

Informações: 41 33517100

Morgenau

Três dias de folia para a criançada com marchinhas e muita diversão para família toda. No domingo tem Concurso de Fantasia.

Data: 11 a 13/02 (domingo a terça-feira)

Horário: a partir das 15h

Local: Av. Senador Souza Naves, 945

Informações: 41 33621000