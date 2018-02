Carros-fortes viram alvo da vez dos assaltantes de bancos no Paraná

Polícia apresenta armamento: tinha até fuzil para derrubar helicóptero (foto: Geraldo Bubniak)

Dois homens foram presos e um morreu em confronto, ontem, após uma tentativa de assalto a cinco carros-fortes na BR-376, região dos Campos Gerais. A ousada ação aconteceu por volta das 9 horas da manhã, próximo à Colônia Witmarsum, entre São Luiz do Purunã e Ponta Grossa. Foi o segundo ataque a carros-forte neste ano, mas no ano passado foram 11 ocorrências no Paraná, segundo levantamento feito pela Federação dos Vigilantes do Paraná (Fetravispp). Em 2016 foram dois casos.

O levantamento feito pela Federação contabiliza os ataques feitos também a caixas-eletrônicos, saidinha de bancos e assaltos a agências. Mas, o ataque a carros-forte foi o que mais subiu no ano passado — alta de 450%. Os ataques a caixas-eletrônicos, por exemplo, teve queda de quase 40%. “Teve a época da gangue do maçarico, depois veio a dos explosivos, agora tem esses assaltos a bancos e carros-forte. Os bandidos normalmente migram”, opina o presidente do Fetravispp, João Soares.

Ele aponta também que essa mudança acontece no País todo. “Nesta semana, por exemplo, ficamos sabendo de ataques no Ceará, Pernambuco e rio Grande do Sul”, continua. Em 2017 foram 115 casos no País.

No caso de ontem, o bando que realizou o ataque — e que pode ser composto por 10 a 15 pessoas — estava fortemente armado. A polícia apreendeu com eles dois fuzis ponto 50, com capacidade para derrubar helicóptero, dois fuzis M4 556, uma pistola Glock 9 mm, coletes balísticos, carregadores, rádios-comunicadores, munição e artefatos explosivos.

Vereador e caminhoneiro morrem atingidos por disparos durante o tiroteio

Durante o ataque aos carros-fortes, duas pessoas que estavam em veículos na hora foram atingidos por balas e morreram. Um vereador de Barra do Jacaré foi atingido e morreu. Outro parlamentar da mesma cidade também foi atingido e está em estado grave. Ambos passavam pela região em um carro com um terceiro vereador, que não se feriu.

A segunda vítima que morreu foi um caminhoneiro. Ele foi encontrado morto dentro do caminhão no fim da manhã. Outro motorista de caminhão também foi baleado e está em estado grave.

O secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária, Julio Cezar dos Reis, lamentou a morte de pessoas inocentes que passavam pela rodovia no momento da ação criminosa. O vereador Elton Alexandre Aguiar Matta, da cidade de Barra do Jacaré, região Norte do Estado, e o caminhoneiro Vilson Pereira.

Polícia prende integrantes de bando que tentou roubo

Entre 12 a 15 bandidos tentaram atacar os carros-fortes na manhã de ontem na BR-376. Houve troca de tiros entre os criminosos e os vigilantes da empresa. Rapidamente, o helicóptero da Polícia Militar, policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), unidade de elite da PM, do canil da PM, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), unidade de elite da Polícia Civil, chegaram ao local. Houve nova troca de tiros e os integrantes da quadrilha fugiram.

Dois integrantes da quadrilha foram presos e o restante da quadrilha, que fugiu para o mato, é procurada pelas forças de segurança do Estado. “Foi uma ação ousada do crime, com uma rápida resposta da Segurança Pública”, reforçou o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Maurício Tortato.

“Os presos foram autuados em flagrante por tentativa de roubo, porte ilegal de arma e associação criminosa. Vamos dar sequência nas investigações, identificar demais envolvidos e possível participação dessa quadrilha em outros crimes aqui no Paraná, Santa Catarina e São Paulo”, explicou o delegado-chefe do Cope, Rodrigo Brown.

Ataque

Fortemente armados, os assaltantes estavam em cinco carros e utilizaram dois caminhões para bloquear a rodovia e interceptar o comboio da empresa de transporte de valores. Os seguranças reagiram e houve intensa troca de tiros. O trânsito na BR-376 ficou bloqueado durante toda a manhã nos dois sentidos. No começo da tarde o sentido Curitiba foi liberado, mas no sentido Interior a liberação só aconteceu no fim da tarde. Segundo a PRF, uma fila neste sentido chegou a cerca de 20 quilômetros de extensão.

Cope desmantela quadrilha especializada em bancos

Um trio, suspeito de integrar uma quadrilha especializada em roubo a banco e carro-forte, foi preso durante ações distintas realizadas pela equipe de investigação do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), nas últimas semanas. Os homens são suspeitos de participar dos crimes de roubo ao Banco do Brasil e a um carro-forte, ocorridos em janeiro de 2018, nos bairros Novo Mundo e Pinheirinho, em Curitiba, respectivamente.

A primeira prisão aconteceu no dia 23 de janeiro, no bairro Pinheirinho, quando chegaram até um dos suspeitos – um homem, 40 anos. O homem foi abordado em frente a uma panificadora e tentou reagir a ação policial, tentando pegar a arma de um dos investigadores. No decorrer das diligências, no dia 26 de janeiro, a equipe chegou até o segundo integrante da quadrilha – um homem, também de 40 anos, no bairro Pioneiros, em Fazenda Rio Grande. O suspeito conduzia um veículo Santana e tentou fugir em alta velocidade, quando percebeu a presença dos policiais.

Em continuidade, os policiais chegaram até o suspeito de ser o terceiro envolvido nos crimes — um homem de 44 anos. O homem foi abordado em frente a uma farmácia, no bairro Boqueirão, na segunda-feira passada. Na residência em que o homem estava hospedado nos últimos dias, os policiais encontraram diversos equipamentos utilizados em arrombamentos de caixas eletrônicos, bem como uma camiseta idêntica a que foi utilizada por um dos envolvidos no roubo ao Banco do Brasil, no dia 12 de janeiro, no Novo Mundo.