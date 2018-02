O melhor shopping de Miami

Um verdadeiro templo do consumo que reúne as principais marcas e ótimas promoções (foto: Divulgação)

Entre tantos atributos - como uma cidade ensolarada e animada - Miami tem fama, desde sempre, de ser um paraíso para as compras. E de fato é. As opções são quase infinitas de lojas de rua até grandes shoppings, tudo se vende por lá. Mas se você tiver que escolher apenas um lugar para comprar, o melhor endereço, com certeza, é o Shopping Dolphin Mall (www.shopdolphinmall.com/) que tem preços ótimos e promoções incríveis e, melhor de tudo, está a poucos minutos do Aeroporto Internacional e bem próximo do centro da cidade.

O Dolphin Mall possui praticamente todas as lojas que os outlets possuem, e mesmo sendo classificado como um shopping, muitas pessoas o consideram um outlet. A diferença dele para um outlet é que as suas lojas não são de ponta de estoque e possuem todos os lançamentos e novas coleções das marcas, além de ser um lugar super bonito e agradável de passear. Os outlets costumam vender as coleções mais antigas, e justamente por isso conseguem baratear seus produtos; já os shoppings, como o Dolphin, vendem coleções mais novas.

Dolphin Mall foi inaugurado em 2001. Com mais de 240 lojas das principais marcas internacionais, incluindo muitas opções de restaurantes, lazer e cinemas, o Dolphin Mall em Miami acaba sendo um centro de lazer para passar o dia, comer e fazer compras. As lojas são divididas em três distritos: Ramblas (que significa “caminhar”), com excelentes restaurantes e locais de entretenimento; Playa (que significa “praia”), oferecendo vestuário casual, acessórios e decoração encantadora para casa e Moda (que significa “estilo”), que exibe boutiques exclusivas e lojas de moda.

O forte mesmo de lá são as lojas de grife, pois ali você encontra unidades de praticamente todas as marcas de roupa e acessórios famosos. Lá está localizada a badalada Michel Kors, com suas desejadas roupas, bolsas, relógios e maquiagens, e também a Victoria’s Secret com suas roupas íntimas, cremes e maquiagens. Entre as lojas mais procuradas pelos brasileiros também estão a Tommy Hilfiger, a Calvin Klein, a Guess, a Armani e a Gap.

No meio do shopping tem vários quiosques que vendem óculos e relógios de todas as marcas, e são ótimos para comprar esses itens de marcas caras por um preço ótimo e sempre com descontos e promoções. Sempre consulte os quiosques antes de comprar qualquer óculos ou relógio, porque você pode economizar ainda mais na sua compra.

Para as mulheres, o shopping conta com uma das maiores lojas da Forever 21 do mundo, que costuma ficar bem cheia por seu tamanho e sua fama. Tem também opções de lojas de eletrônicos, com aparelhos e acessórios como capinhas para celular e carregadores. No Dolphin você também encontra opções de lojas de departamento, como a Ross e Marshalls. Além delas, outras como a Macy’s são gigantes lojas que vendem roupas de todas as marcas por um preço muito barato, mais barato até do que alguns outlets. Essas lojas de roupa são como pontas de estoque, e recebem milhares de produtos de marcas famosas que acabam sobrando no estoque ou que saíram de linha e de alguma forma precisam ser vendidas. Por esse motivo os preços das roupas na Ross, Marshalls e T.J.Maxx são tão baratos. Por lá você também encontra outros produtos como acessórios, calçados, cosméticos e óculos e relógios. A única coisa que você precisa nessas lojas é de paciência, elas são bem grandes, e algumas não são tão organizadas.

O Dolphin Mall abre de segunda a sábado das 10h00 às 21h30 e aos domingos em horário reduzido, de 11h00 às 20h00.

Bárbara Magalhães

Cheesecake Factory no Dolphin Mall

Parada obrigatória

Na entrada do Dolphin Mall tem um restaurante que se tornou uma parada obrigatória para reabastecer e repor as energias – antes, durante ou depois – do período de compras. É a Cheesecake Factory que, como o nome já adianta, serve os deliciosos cheesecakes (tortas doces de queijo preparadas em mais de 20 sabores) e muito mais. No cardápio, com um preço justo, é possível encontrar um pouco de tudo: saladas, hambúrgueres, massas, sanduíches, pizzas, carnes, frutos do mar, comida mexicana e uma enorme carta de drinks e bebidinhas. O ambiente é ótimo, com mesas e cadeiras confortáveis e um atendimento atencioso. O pedido as vezes demora um pouquinho para chegar, mas quando chega compensa a espera.

A história da Cheesecake Factory começa em Detroit, Michigan, na década de 1940. Evelyn Overton encontrou uma receita no jornal local que inspiraria seu Cheesecake “Original”. Todos amavam tanto sua receita que ela decidiu abrir uma pequena loja de Cheesecake. Em 1972, com seus filhos crescidos, Evelyn e seu marido Oscar decidiram arrumar todos os seus pertences e se mudar para Los Angeles e abriram The Cheesecake Factory Bakery e começaram a vender cheesecakes da Evelyn para restaurantes. Em 1978 foi aberto o primeiro restaurante The Cheesecake Factory em Beverly Hills. O restaurante foi um sucesso imediato e hoje há mais de 200 restaurantes The Cheesecake Factory em todo o mundo.