Técnico que subiu o Paraná Clube recebe licença da CBF

Matheus Costa (foto: Geraldo Bubniak)

O técnico Matheus Costa, responsável pelo acesso do Paraná Clube a Série A do Campeonato Brasileiro, finalizou na última quarta-feira (7) o curso na CBF Academy para obter a licença de especialização, regra que passa a valer a partir de 2019. “Parabenizo a CBF que hoje nos dá recurso e incentivo para esta troca de experiências e a busca contínua pela capacitação, valorizando nosso futebol e nosso mercado”, afirma Matheus Costa.

Com duração de duas semanas, o curso abordou conceitos técnicos e táticos entre outras variáveis com alguns treinadores e gestores do futebol brasileiro como Osmar Loss, auxiliar técnico do Corinthians, Carlos Amadeu, treinador da Seleção Brasileira sub-20 e Ricardo Drubscky, diretor do América-MG. O curso a CBF é mais uma atividade que o treinador realizou aproveitando o período em que está sem time. Ainda no fim de 2017, Matheus esteve em Portugal e na Espanha onde acompanhou jogos e treinamentos de clubes europeus. “Pude acompanhar o futebol do exterior, observar o que estão fazendo lá fora conhecendo novas culturas e neste retorno ao Brasil realizar a licença da CBF. São investimentos para agregar nosso dia a dia”, disse o treinador.

Matheus Costa destaca ainda que está acompanhando os jogos do futebol brasileiro para manter-se atualizado. “Desde que alcancei o objetivo de subir o Paraná venho me aprimorando profissionalmente. É importante estar preparado a novos desafios. Por isso sigo acompanhando as equipes de maneira individual e coletiva bem como as competições que estão se iniciando nesta temporada, sejam elas estaduais, regionais, nacionais ou internacionais”, completou o treinador.