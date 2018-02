Munhoz & Mariano estarão no Curação no carnaval (foto: Nayara)

Quem optar para passar o carnaval nas praias do Paraná, não vai se arrepender. Um dos pontos mais badalados do litoral, o Café Curaçao (R: Brejatuba,500) em Guaratuba, oferece a melhor folia para encerrar a temporada do verão 2018. No sábado, dia 10 de fevereiro, o abre alas é o sertanejo da dupla Munhoz & Mariano, e no domingo, dia 11 de fevereiro, será a vez festival Nação Regueira, com as bandas Maskavo, Chimarruts e Planta & Raiz. As apresentações acontecem a partir das 23horas na arena coberta.

Munhoz e Mariano formam uma das duplas mais aclamadas do Brasil, e em 2018 completam uma década de estrada. Para dar início as comemorações dessa data tão importante eles chega a Guaratuba com um show que traz além dos hits, músicas inéditas do EP ‘Ensaio MeM 10 anos’, que acaba de ser lançado.

Já no domingo, dia 11 de fevereiro, será a vez do festival Nação Regueira invadir o Café Curaçao com as bandas Chimarruts, Maskavo e Planta & Raiz. Durante os intervalos entre os shows, o dj Rasta comanda a festa.

Com 17 anos de estrada, a Chimarruts traz na bagagem a turnê de seu mais recente álbum, A Diferença, o sexto da carreira. A banda lançou, recentemente, o clipe de seu novo single, ‘Não Rola’, que faz parte do disco e é uma parceria com o Vibes Up Strong, projeto de James McWhinney, membro original do Big Mountain.ia. Lançado em 2016, A Diferença foi produzido por James McWhinney e Luis Vagner. No trabalho, eles incorporam elementos do pop e deram nova roupagem ao reggae de raiz.



Além de ‘Não Rola’, o álbum traz 10 faixas, entre elas, ‘Sinto a Liberdade’, ‘Me Leva’ e ‘One Big Family’. Referência no cenário do reggae no país promete trazer clássicos como ‘Do Lado de Cá’, ‘Roots Dance’, ‘Pra Ela’, ‘Versos Simples’ e ‘Não Deixe de Sonhar’.

Com a saída de Tati, a atual formação da banda fica com os músicos Rafa Machado (vocal), Nê (vocais, flauta e harmônica),

Diego Dutra (bateria), Vinícius Marques (percussão), Emerson Alemão (baixo), Sander Fróis e Rodrigo Maciel (guitarras).

Pela difusão do amor, eles vão à guerra. Armados de canções, a banda paulista Planta & Raiz consolida um legado que completa vinte anos em 2018 com o disco ‘Exército Delirante’, o mais recente trabalho do grupo, lançado no final de 2017. Agora, a tropa liderada pelo vocalista Zeider volta a Guaratuba em uma missão de paz para agraciar os fãs paranaenses.

Os ingressos estão disponíveis no Disk Ingresso e variam de R$50,00 (meia-entrada) a R$161,00 (inteira), de acordo com o setor. Pista - R$90,00 (inteira) e R$50,00 (meia-entrada)/ Área Vip - R$161,00 (inteira) e R$80,50 (meia-entrada).