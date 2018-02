Em Salvador para o Carnaval, Flavia Viana diz que ainda não mexeu no prêmio de 'A Fazenda'

BEATRIZ FIALHO SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Flávia Vianna, 34, ganhadora da 9 edição do reality "A Fazenda" escolheu a cidade de Salvador (BA) para passar o Carnaval ao lado do namorado, o humorista Marcelo Ieié -que também participou do programa da Record. A bordo de um vôo fretado pela Avianca que contou com um show da Banda Eva, Flávia contou ao "F5" que o romance, iniciado no reality. "Aconteceu de uma forma única. Eu acredito que estava tudo escrito, Deus sabe o que faz", disse, acrescentando que tem planos de se casar. "A gente quer ficar junto pra sempre, uma hora vai acontecer". Marcelo, que ouvia a conversa da namorada com a reportagem, entreviu: "Eu estou completamente apaixonado por ela". Sobre o prêmio de R$ 1,5 milhão que levou como vencedora da atração, diz que pretende "investir com sabedoria". "Não é todo dia que temos uma oportunidade como essa. Então quero ter pé no chão, quero investir e conseguir fazer a coisa certa." Segundo a artista, o montante ainda está intacto. "Ainda estou ouvindo pessoas que entendem, com calma. Não mexi no prêmio e não quero mexer tão cedo, estou trabalhando bastante", acrescentou.