Ivete Sangalo com as filhas Helena e Marina (foto: Reprodução/Instagram)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As gêmeas Marina e Helena, filhas do casal Ivete Sangalo, 45, e Daniel Cady, 32, já estão "sentindo" o peso da fama. A cantora deu à luz na madrugada deste sábado (10), em Salvador, e as bebês já são muito requisitadas, atraindo olhares e atenção de fãs, amigos e curiosos.

Tamanha quantidade de visitas que começaram a receber fez o papai nutricionista recorrer ao Instagram para pedir "moderação" nas visitas. "Olá pessoal! Estamos muito felizes com todas as manifestações de amor que estamos recebendo. Ivete, Marina e Helena estão muito bem, passaram a noite muito tranquilas", disse Cady em publicação feita na rede social, neste domingo (11).

"A recomendação médica é de repouso e moderação nas visitas, já que no Carnaval aumenta muito o índice de viroses na cidade. Agradeço muito a compreensão de todos e todo o carinho que estamos recebendo", completou.

O PRIMEIRO CLIQUE

Também foi no Instagram de Cady que os fãs da cantora baiana puderam ver a primeira foto das gêmeas. "Energia feminina tamanho gigante! Só posso dizer obrigado", escreveu ele na legenda da imagem que mostra o rosto das meninas entre o da mãe.

Nos comentários, fãs parabenizaram os novos papais, que já possuem um menino, Marcelo, de oito anos. "Que foto mais linda, parabéns Veveta"; "Parabéns! Muita saúde e felicidades pra família"; e "Linda! Saúde para vocês com as bênçãos de Deus. Parabéns papai e mamãe!" foram algumas das mensagens deixadas por seguidores de Cady.

Representantes da cantora informaram à reportagem que as gêmeas nasceram na maternidade do hospital Aliança, às 4h30 (horário local), de cesariana. Cada bebê nasceu pesando em torno de 3 kg.