Calouros da UFPR serão recepcionados com ações de integração e solidariedade

(foto: Paulo Cueto / 2014)

A semana de recepção dos calouros começa na segunda-feira (19), com diversas atividades para os novos estudantes da Universidade Federal do Paraná. A programação abre o ano letivo de 2018 e é organizada por Diretórios, Centros Acadêmicos e pelos cursos.

As atividades de integração buscam familiarizar os estudantes com a comunidade universitária. No primeiro dia, pela manhã, haverá recepção para os calouros no Salão Nobre do Prédio Histórico, com a presença do reitor Ricardo Marcelo Fonseca e da diretora do curso de Direito da UFPR, Vera Karam de Chueri. Às 10h30, o professor Cristiano de Araújo Pinto, da Universidade de Brasília, ministra a aula magna sobre os 30 anos da Constituição Federal.

A programação prossegue ao longo de toda a semana, em todos os campi da UFPR. As atividades são variadas: palestras, visitas, trilhas, plantio de mudas, doação de sangue e outras atividades solidárias, como revitalização de escolas e visitas a instituições assistenciais.

Confira algumas atividades programadas:

Os calouros de Fisioterapia iniciam a semana com a palestra do psicólogo Jonas Lomba, que aborda a “Saúde mental no contexto acadêmico”, às 9h30, no Anfiteatro 10 do Setor de Ciências Biológicas.

No Setor Litoral, a programação começa às 8 horas, com apresentação dos cursos, confirmação de matrículas e entrega dos kits dos calouros.

O PET Computação reuniu palestras e atividades para apresentar as instalações, recursos e ferramentas dos cursos de Ciência da Computação e de Informática Biomédica. A programação começa às 13h30, no Centro Politécnico.

Para terça-feira (20), a UFPR preparou o tradicional banho de lama para os calouros do Setor Palotina, às 16h e às 19h. Ao longo da semana, também haverá plantio de mudas, doação de sangue e arrastão contra a dengue.

A programação do curso de Engenharia Industrial Madeireira acontece nos períodos da manhã e da noite no campus Jardim Botânico. Entre outras ações, a proposta é visitar unidades industriais e também as Estações Experimentais de Fazenda Canguiri e de Rio Negro.

O primeiro contato dos estudantes de Engenharia Florestal com o curso também irá além da sala de aula. Os calouros participarão de uma trilha guiada no Morro do Anhangava.

O curso de Educação Física preparou apresentações sobre a graduação e a profissão. Os novos alunos terão oficinas de dança, taekwondo, fitdance e capoeira.

Para alunos de Biomedicina, haverá uma atividade de caça ao tesouro, com objetivo de apresentar o Centro Politécnico aos calouros. Um concurso de fantasias e um piquenique encerram a programação na sexta-feira.

Já os calouros de Medicina Veterinária visitarão as instalações do Hospital Veterinário da UFPR. A semana conta com palestras sobre disciplinas e projetos do curso, e uma gincana esportiva.

As atividades do curso de Matemática incluem tour pelo campus e doação de sangue no Hospital Erasto Gaertner. Calouros e veteranos podem participar.

O curso de Engenharia Civil vai reunir diversas informações e oportunidades para os novos alunos em formato de stands, no dia 21, a partir das 9h30. A programação reunirá entidades representativas da UFPR, programas de extensão e até oportunidades de estágio, tudo isso no prédio da Administração no Centro Politécnico.

Os calouros de Geologia também vão conhecer o campus e terão até um encontro com ex-alunos do curso na sexta-feira, às 15h.

Já o curso de Administração preparou palestras, dinâmicas em grupo e, para fechar a semana, haverá uma rodada de pizza para os calouros.

Confira em breve a programação completa da Semana do Calouro no site da Prae.

Confira outras ações solidárias programadas para recepção dos calouros

20/02 – 7h

Doação de sangue no Setor Palotina.

Local: saída principal do Setor

21/02 – 9h

Engenharia de Aquicultura – Centro de Estudos do Mar – realiza o “Aquaplantar”: revitalização do jardim na Unidade Mirassol.

21/02 – 8h

Arrastão da dengue no Setor Palotina.

Local: Portaria principal do Setor Palotina

21/02 – período da manhã

Novos alunos do curso de Matemática vão doar sangue no Hospital Erasto Gaertner.

22/02 – 13h30

Cerca de 300 estudantes vão realizar o plantio de mais de 150 mudas de plantas nativas no Centro Politécnico.

Local: auditório do Setor de Educação Profissional e Tecnológica

Cursos: Arquitetura e Urbanismo, Bioprocessos e Biotecnologia, Ciências Biológicas, Engenharia Ambiental, Engenharia Cartográfica, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Geografia, Grupo de Estudos Agroflorestais e Química.

22/02 – período da tarde

Estudantes do curso de Engenharia Química vão acompanhar uma tarde recreativa com crianças da Associação Passos da Criança. Também haverá doação de brinquedos arrecadados no último semestre.

Local: Jardim Botânico

23/02 – 9 h

Estudantes do curso de Engenharia Civil vão revitalizar muros, jardins e parquinhos de duas instituições de ensino na região metropolitana.

Locais: CMEI Tia Tôto, Rua Betonex, 2190 – Piraquara

Escola Municipal Eurípedes de Siqueira, Rua Leonardo Muraski, 238 – Almirante Tamandaré.

23/02 – 13h

Ciências Biológicas

Entrega das doações e visita ao Asilo São Vicente de Paulo

03/03 – 13h às 16h

Ciências Contábeis vai levar os calouros ao Lar Iracy. O grupo está arrecadando produtos de higiene pessoal para um bingo e alimentos para o lanche.

Local: Rua Abrão Winter, 370 – Xaxim

11/03 – 8 h

Calouros de Administração realizarão voluntariado na “ONG Amigo Animal” que abriga centenas de cachorros. As atividades envolvem pintura de casinhas, construção de bancos e brincadeiras.

Local: Rua Padre Boleslau Lucas Bayer, 613 – Cidade Industrial