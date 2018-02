Caruso leva menos socos na cara vence prova do anjo no 'BBB 18'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na prova do anjo deste sábado (17) no "BBB 18", os participantes tinham que socar a cara uns dos outros -ou melhor, de bonecos de isopor com as máscaras dos confinados. Cada participante tinha três bustos de isopor com sua máscara. O último a ter os três bonecos destruídos seria o vencedor do poder do anjo. Os finalistas foram Patrícia, Caruso e Viegas. Caruso acabou vencendo. Em seguida, ele escolheu Breno e Paula para cumprirem o castigo do monstro: os dois terão que se fantasiar de sereia e pescador e fazer uma performance.