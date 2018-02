"Era o melhor para o time", diz Valverde sobre Iniesta no lugar de Coutinho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, disse neste sábado (17) que via Iniesta como uma melhor solução para enfrentar o Eibar em relação a Philippe Coutinho. O treinador começou a partida com Iniesta entre os titulares e o brasileiro no banco de reservas. Aos 16 minutos do segundo tempo, ele tirou o espanhol e colocou Coutinho em campo. O Barcelona venceu a partida por 2 a 0. "Eu pensava que [Iniesta de titular] era melhor para a equipe. Na semana passada, Coutinho começou o jogo e, hoje, foi a vez de Iniesta. Eu já sei que Coutinho não pode jogar na Liga dos Campeões, mas faremos algo", disse Valverde. O meia brasileiro não estará à disposição do treinador para o jogo de terça-feira (20), contra o Chelsea, na Inglaterra, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, por já ter participado da competição pelo Liverpool. O regulamento da Uefa não permite que um jogador participe do campeonato por dois times diferentes na mesma temporada. Outra decisão que causou estranheza na imprensa espanhola neste sábado foi o fato de Valverde ter deixado Dembélé no banco e ter colocado Vidal em campo no lugar de Paulinho no decorrer da partida. "Ele [Dembélé] não se aqueceu por decisão técnica. Eu imaginava que Aleix Vidal podia nos ajudar nos contra-ataques e na recomposição defensiva", afirmou o técnico.