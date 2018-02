Caixa Cultural traz a Curitiba mostra de filmes com David Bowie

(foto: Divulgação)

A Caixa Cultural traz a Curitiba, entre amanhã e 28 de fevereiro de 2018, a mostra itinerante de cinema O Homem que Caiu na Terra. Além de apresentar 24 filmes com David Bowie, a retrospectiva também promove um Ciclo de Ideias que tem como fio condutor o trabalho de um dos artistas pop mais influentes de todos os tempos, cujo legado marcou não apenas a música, mas também a moda, o comportamento e o cinema.

Bowie escreveu roteiros, dirigiu videoclipes, assinou trilhas sonoras e atuou em dezenas de filmes e programas de TV em seus mais de 40 anos de carreira. Esse período de quase meio século da cultura pop é percorrido na programação da mostra O Homem que Caiu na Terra, que reúne filmes de ficção com música de primeira qualidade, de curta, média e longa durações.

“A carreira de David Bowie foi marcada por diferentes personagens em produções de cinema e teatro, o que lhe rendeu prestígio e independência como ator, além de infinitos elogios por suas atuações”, contextualiza a curadora Roberta Sauerbronn.

Os títulos apresentados reúnem desde clássicos – como o longa-metragem que dá nome à mostra, O Homem que Caiu na Terra (1976) – até obras mais obscuras, como curtas-metragens nos quais Bowie atuou nos anos 1960 e 1970, e também filmes infantis.

Entre os destaques, estão sucessos de público como Labirinto – A magia do tempo (1986); Eu, Christiane F., 13 anos, drogada e prostituída (1981); e o cult Twin Peaks: Os Últimos Dias de Laura Palmer (1992), de David Lynch. A mostra também traz curtas-metragens raros como The Image (1969), que é o primeiro filme da carreira de Bowie; e dois outros nos quais o artista trabalhou como ator e também roteirista: Pierrot in Turquoise or The Looking Glass Murders (1970) e Jazzin’ for Blue Jean (1984).

A programação montada especialmente para o público de Curitiba apresenta duas atividades: bate-papo sobre Berlim e a influência da cidade na obra de Bowie, com a participação do jornalista cultural Abonico Smith e do DJ Hermes Pons, no dia 21 de fevereiro, às 19h; e um debate sobre o milenar interesse do ser humano por substâncias psicoativas e sua relação com a contracultura, com a presença do jornalista musical e escritor Alessandro Andreola e do músico e pesquisador cultural Cassiano Fagundes, no dia 23 de fevereiro, às 19h. Essa programação paralela é gratuita.

SERVIÇO

Cinema: Mostra O Homem que Caiu na Terra

Ondel: CAIXA Cultural Curitiba – Endereço: R. Conselheiro Laurindo, 280 – Curitiba (PR) – Centro

Quando: 20 a 28 de fevereiro de 2018, Sessões às 14h, 16h30 e 19h.

Quanto: Os ingressos serão vendidos apenas para as sessões do dia de apresentação. R$ 4 (inteira) e R$ 2

Programação

20 de fevereiro

14h – Labirinto – A Magia do Tempo (101min, 12 anos): Frustrada por ter de cuidar do irmão, Sarah sonha em se livrar da criança. Atendendo seu pedido, o Rei dos Duendes sequestra o bebê. Arrependida, ela terá de enfrentar um labirinto e resgatar o irmão antes da meia-noite.

16h30 – Apenas um Gigolô (100 min, 14 anos): Ao fim da Primeira Guerra, um militar da Prússia retorna a Berlim. Sem habilidades, ele não consegue um emprego e logo passa a trabalhar como um gigolô em um bordel.

19h – O Homem que Caiu na Terra (138 min, 14 anos): Um alienígena chega a Terra com a missão de levar água a seu planeta natal. Usando sua tecnologia avançada, ele fica milionário como líder de um conglomerado tecnológico.

21 de fevereiro

14h – Reação Colateral (88min, 14 anos): Em agosto de 2001, um mês antes dos ataques de 11 de setembro dois irmãos brigam para manter sua próspera companhia em Wall Street.

16h30 – Eu, Christiane F., 13 anos, drogada e prostituída (138 min, 18 anos): Na Berlim dos anos 70, a jovem Christiane F. consegue entrar ilegalmente na boate The Sound. Lá ela é apresentada ao mundo das drogas, onde vai afundar cada vez mais.

19h – Bate-papo sobre Berlim e a influência da cidade na obra de Bowie

22 de fevereiro

14h – Basquiat – Traços de uma Vida (108 min, 16 anos): Vivendo nas ruas, em uma caixa de papelão, o street artist Jean-Michel Basquiat é descoberto por Andy Warhol e logo se transforma em uma estrela. Mas o sucesso cobra um preço caro.

16h30 – Absolute Beginners (108 min, 14 anos): No universo da moda da Londres dos anos 50, o fotógrafo Colin se apaixona pela modelo Crepe Suzette. A fim de alcançar a fama, ele se envolve com um popular promoter.

19h – A Última Tentação de Cristo (164 min, 14 anos): Na cruz, Jesus Cristo imagina como seria sua existência se, ao invés de assumir o peso da salvação dos homens, tivesse levado uma vida comum com esposa e filhos.

23 de fevereiro

14h – Arthur e os Minimoys (104 min, livre): Para evitar que a casa do seu avô seja demolida, o pequeno Arthur procura a Judá dos Minimoys, seres minúsculos que convivem em constante harmonia com a natureza.

16h30 – Reação Colateral (88min, 14 anos): Em agosto de 2001, um mês antes dos ataques de 11 de setembro dois irmãos brigam para manter sua próspera companhia em Wall Street.

19h – Debate: o milenar interesse do ser humano por substâncias psicoativas e sua relação com a contracultura

24 de fevereiro

14h – Labirinto – A Magia do Tempo (101min, 12 anos): Frustrada por ter de cuidar do irmão, Sarah sonha em se livrar da criança. Atendendo seu pedido, o Rei dos Duendes sequestra o bebê. Arrependida, ela terá de enfrentar um labirinto e resgatar o irmão antes da meia-noite.

16h30 – Basquiat – Traços de uma Vida (108 min, 16 anos): Vivendo nas ruas, em uma caixa de papelão, o street artist Jean-Michel Basquiat é descoberto por Andy Warhol e logo se transforma em uma estrela. Mas o sucesso cobra um preço caro.

19h – Furyo – em nome da honra (123 min, 14 anos): Durante a Segunda Guerra, soldados britânicos estão confinados em um campo de prisioneiros no Japão, comandado por um oficial que acredita na disciplina, na honra e na glória.

25 de fevereiro

14h – O Segredo de Mr. Rice (113 min, 12 anos): Owen tem 12 anos e um câncer sob controle. Ele acaba de perder seu melhor amigo, o Mr. Rice, um vizinho solitário. O velho senhor lhe deixou um anel que vai levá-lo a um grande segredo.

16h30 – Apenas um Gigolô (100 min, 14 anos): Ao fim da Primeira Guerra, um militar da Prússia retorna a Berlim. Sem habilidades, ele não consegue um emprego e logo passa a trabalhar como um gigolô em um bordel.

19h – O Grande Truque (130 min, 14 anos): Na Londres do século XIX, dois amigos ilusionistas constroem uma rivalidade que se transforma em obsessão. Logo essa batalha por supremacia irá se transformar em tragédia.

26 de fevereiro

14h – Arthur e os Minimoys (104 min, livre): Para evitar que a casa do seu avô seja demolida, o pequeno Arthur procura a Judá dos Minimoys, seres minúsculos que convivem em constante harmonia com a natureza.

16h30 – Um Romance Muito Perigoso (115 min, 14 anos): Cansado após noites sem dormir, um homem sai dirigindo pelas ruas de Los Angeles. Por acaso, uma mulher muito bonita pula na frente do carro dele e, juntos, embarcam em uma perseguição.

19h – O Pirata da Barba Amarela (96 min, 14 anos): O pirata Barba Amarela está preso por seus crimes. No entanto, como ele possui o cobiçado mapa de um tesouro, a Marinha Britânica o deixa fugir para segui-lo até a riqueza.

27 de fevereiro

14h – Il Mio West (95 min, 14 anos): Depois de 20 anos, o pistoleiro Johnny Lowen, volta pra casa para rever o filho, um médico que tem horror à violência. Mas a chegada de um inimigo de Johnny acaba com o sossego da cidade.

16h30 – Everybody Loves Sunshine (97 min, 16 anos): Os primos Ray e Terry acabam de sair da cadeia. Ray quer deixar os crimes de lado, mas Terry está determinado a não deixar que ele abandone a gangue.

19h – Fome de Viver (97 min, 18 anos): A vampira Mirian se mantém viva com o sangue de seus amantos, mas John, seu atual parceiro, está envelhecendo extremamente rápido e procura a ajuda da médica Sarah.

28 de fevereiro

14h – Sessão de curtas (18 anos)

16h30 – Romance por Interesse (98 min, 14 anos): Lucy é uma ilusionista frustrada que trabalha como garçonete em um restaurante. Obcecada por Harry Houdini, ela arma um plano para assaltar o local com seu colega, o barman Monte.

19h – Twin Peaks – os últimos dias de Laura Palmer (135 min, 18 anos): Na cidade de Twin Peaks, a jovem Laura Palmer vive seus últimos dias entre indecisões amorosas que a levam a alternar como amantes, dois colegas de escola, Bobby e James.