Anitta interrompe bloco para dar bronca em ladrão de celular

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "De onde vocês vieram eu também vim, mas isso não justifica pegar o que é dos outros", disse Anitta no meio de seu Bloco das Poderosas, no encerramento do Carnaval do Rio de Janeiro, no último sábado (17). A cantora interrompeu seu bloco para dar a lição de moral em um ladrão de celular. De cima do trio, ela viu o furto acontecer e resolveu se manifestar. Onipresente na folia, Anitta rejeita rótulo de rainha do Carnaval "Se a gente nasceu sem oportunidade, tem que ralar muito e correr atrás do nosso", continuou a cantora. "Polícia, pega esse rapaz de cabelo vermelho, ele roubou aquela menina", entregou. As informações são do colunista Léo Dias, do jornal "O Dia". Ele afirmou ainda que a polícia conseguiu capturar o ladrão e devolver o celular à dona. s