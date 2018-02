Guardas prendem trio com armas e drogas em São José dos Pinhais

(foto: Divulgação/Guarda Municipal de São José dos Pinhais)

Durante a tarde desse domingo (18), uma equipe da Guarda Municipal de São José dos Pinhais que realizava patrulhamento pela Rua Marialva no Ouro Fino, prendeu um trio com drogas e armas. A prisão aconteceu após a equipe notar que os indivíduos que estavam em frente a uma residência se portaram de maneira nervosa ao avistar os guardas. Durante a abordagem, com o nome de um dos indivíduos foi constatado que o mesmo fugido da prisão.

