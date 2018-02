Mariana Weickert dá à luz sua primeira filha, Theresa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois dias após completar 34 anos, a apresentador e ex-modelo Mariana Weickert deu à luz sua primeira filha, Theresa. A criança nasceu nesta segunda-feira (19), às 15h26, de parto normal pesando 3,910 kg e 50 cm, em São Paulo. Ela é casada com o empresário Arthur Ferraz Falk, filho do ex-banqueiro de nome homônimo. Eles estão juntos desde 2014 e a criança é a primeira filha do casal. De acordo com a assessoria, Weickert andava mais de 10 km a passos lentos, por recomendação médica, e fazia exercícios de bola diariamente para induzir o parto normal. Mãe e filha passam bem. Na reta final da gestação, a apresentadora publicou em sua conta no Instagram uma mensagem falando sobre a gravidez e as inseguranças. "Um ciclo se fechando. De repente 40 semanas. 280 dias de pura intensidade. De mudanças estratosféricas. Físicas e psicológicas. Medos. Inseguranças. Força. Amor. Carência. Medo. Mais medo. Fome ensandecida. Sensibilidade louca. Mais inseguranças." Weickert também falou sobre o medo do parto normal e agradeceu a todos pela chegada de Theresa. "E um só desejo: que a Theresa chegue na hora certa, transbordando saúde e que Deus me dê discernimento e sabedoria pra ser MÃE (assim mesmo, em letras garrafais). Está muito perto de eu sentir a dor do parto e o rompante avassalador do amor incondicional. Tô com medo. Mas tô pronta. Sei lá, acho que estou. Quero agradecer a todos vcs que me encheram de mensagens. De carinho. De boas vibrações. Prometo dar notícias. Meu Deus, isso é tudo tão teu. Tão grande. Me sinto, de repente, tão próxima. Tão diferente de tudo. Tão divino. Sou grata a tudo que me rodeia. Minha família. Meu médico. Meus amigos. A vcs. A todas essas mudanças e sensações. Que venha o inesperado mais esperado da minha vida." Ao lado do cabeleireiro Ricardo dos Anjos, Mariana Weickert apresenta o programa "S.O.S. Salvem o Salão" (GNT), que mostra os bastidores do universo da beleza. Nele, os dois acompanham o dia a dia do negócio e ainda dão aquela força para ajudar a virar o jogo. Weickert gravou no final do ano passado mais uma temporada, que deve estrear ainda no primeiro semestre deste ano.