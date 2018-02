Orquestra apresenta íntegra de 'Thriller'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Thriller Sinfônico" será apresentado em São Paulo nesta quinta (22) e nesta sexta (23), às 21h, no Teatro Bradesco (Bourbon Shopping, r. Palestra Itália, 500). No espetáculo, a Petrobras Sinfônica executa a íntegra do clássico de Michael Jackson. Ingressos custam até R$ 200 em ingressorapido.com.br. Tulipa Ruiz divulga 'Tu' com bate-papo SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora e compositora paulista Tulipa Ruiz apresenta seu quarto álbum, "Tu", em um evento com sessão de autógrafos e bate-papo na Livraria Cultura (av. Paulista, 2073), a partir das 18h desta quarta-feira (21). Lançado em novembro, "Tu" traz nove músicas, quatro delas releituras.