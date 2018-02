Pabllo Vittar grava participação em 'Crô em Família'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em breve, a cantora Pabllo Vittar, 23, poderá ser vista nas telas do cinema. É que a drag queen gravou nesta segunda (19), no Rio de Janeiro, uma participação especial no filme "Crô em Família", continuação do longa "Crô - o Filme", inspirado no mordomo da novela "Fina Estampa" (2011-2012), Crodoaldo Valério. Pabllo fará uma participação especial ao lado da cantora Preta Gil, com quem gravou o hit "Decote", no final do ano passado. Assim como no primeiro longa da franquia, o papel do mordomo gay criado por Aguinaldo Silva para a novela da Globo caberá ao ator Marcelo Serrado. Na nova trama, Crô passa por uma crise existencial quando precisa buscar uma nova "patroa". Desta vez, ele é um empresário bem-sucedido que abriu uma escola de etiqueta. No entanto, Crô se sozinho, sem família, carente e vulnerável, o que o acaba deixando à mercê de supostos parentes, Orlando (Tonico Pereira), Marinalva (Arlete Salles), Luane (Karina Marthin) e Nando (João Baldasserini), cujas intenções não parecem ser das melhores. Ao lado das inseparáveis Geni (Jefferson Schroeder), Magda (Mary Sheyla) e Jurema (Fabiana Karla) ativa aluna emergente, mas sempre desviando do veneno da pérfida colunista Carlota Valdez (Monique Alfradique), Crô embarcará numa aventura repleta de pinta para descobrir a sua verdadeira família. Com direção de Cininha de Paula, "Crô - Em Família" começou a ser filmado na capital fluminense no começo de fevereiro. O longa é uma produção da Total Filmes em coprodução com Globo Filmes e distribuição da Imagem Filmes. Aguinaldo Silva assina o roteiro original e Leandro Soares, o roteiro adaptado. A previsão de estreia é para Julho de 2018.