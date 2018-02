Tereza desaparece da Quinta em 'Tempo de Amar'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernão (Jayme Matarazzo) garante a Lucinda (Andreia Horta) que conquistará Emília. Eva (Júlia Almeida) conhece Conselheiro. Chega o dia das apresentações sobre a Cultura Negra no Grêmio. Dona Luiza se despede de Inácio (Bruno Cabrerizo) e Henriqueta (Nívea Maria) no mercado. José Augusto (Tony Ramos) revela a Tereza (Olivia Torres) o paradeiro de Fernão ao saber de sua gravidez. Tereza enfrenta Delfina (Letícia Sabatella). Tomaso (Ricardo Vianna) se diverte com Natália (Giulia Gayoso). Helena (Jessika Alves) e Giuseppe (Guilherme Prates) se beijam. Edgar (Marcello Melo Jr.) e Olímpia (Sabrina Petraglia) socorrem Carolina (Mayana Moura) dos comentários indignados de pessoas que assistem à sua palestra. Tereza desaparece da Quinta. Maria Vitória (Vitória Strada) e Vicente (Bruno Ferrari) encontram Tereza em Morros Verdes com Inácio.