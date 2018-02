'Não me machuco com facilidade', diz Nayara após deixar 'BBB' com rejeição recorde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ser eliminada com 92% dos votos do "BBB 18", Nayara se mostrou tranquila. Em entrevista a Fernanda Keulla no site do reality, ela se mostrou leve, consciente de suas atitudes e de um mundo além do "BBB". "As pessoas têm trabalhado para me machucar muito, durante toda a minha vida. Eu não sou uma pessoa que me machuco com facilidade. Já apanhei para caramba e estou viva", disse ela. Sobre o bullying com Gleici, um dos motivos que pode ter causado sua rejeição, Nayara novamente se defendeu dizendo que foi apenas sincera. "A Gleici tem uma origem social parecida com a minha, de falta de grana, ela veio do Norte, ela é menos favorecida, imagino que ela tem uma representação grande no Estado dela. Não preciso amar a Gleici para saber que ela tem uma representação social. Eu sei separar as coisas. Não preciso gostar dela para desejar que ela chegue na final", declarou a jornalista. SOZINHA NO JOGO Sobre ter feito apenas poucas amizades superficiais na casa, Nayara acredita que isso lhe deu também alguma margem de rejeição. "Eu não concretizei nenhuma grande amizade ali dentro, tava com outros objetivos, experimentando coisas, conhecendo pessoas", diz ela, que teve como aliados o quase-casal Jéssica e Lucas. "Gosto demais da Jéssica, acho que ela é uma mulher madura, bacana, de boa fé, tem um coração legal", elogiou Nayara. Ao assistir um VT de Lucas chorando copiosamente após sua saída, ela se comoveu. "Chora não, Lucão! Claro que não foi culpa dele. Eu adoro esse moleque, ele é muito legal", afirmou ela, que ainda o defendeu no quesito traição. "Ele ama a noiva dele, acho que não tem chance de rolar nada com a Jéssica." Ela também apontou quem não gosta na casa: "O Mahmoud não representa meus amigos gays. Ele mesmo diz que é barraqueiro, que quer ver o circo pegar fogo, eu não acredito nesse estereótipo e sei que meus amigos gays não se sentiriam representados por ele". E quem gosta: "Acreditem no Lucas, no Breno, na Jéssica e no Wagner", encerrou. Com rejeição justa ou não, Nayara deixa a casa com a consciência tranquila. "Não me arrependo de nada, me sinto feliz. O mundo não é justo. A justiça não está neste plano espiritual em que a gente se encontra."