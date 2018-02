Curitiba terá festival de churrasco neste fim de semana

(foto: Divulgação)

O Festival Churrasco Curitiba está de volta. Em sua quarta edição, o principal evento do gênero na capital paranaense terá várias novidades. Pensado para agradar os amantes do churrasco, o festival será realizado em um amplo espaço dentro do Jockey Club do Paraná, no bairro Tarumã. Com entrada gratuita (é pedida a doação de uma lata de leite em pó), o evento será realizado neste final de semana, nos dias 24 e 25 de fevereiro, das 11h às 19h.

Para essa edição, está garantida a famosa costela fogo de chão, além disso outro destaque do Festival Churrasco Curitiba que promete deixar os curitibanos com água na boca será o Porco no Rolete. O assado irá seguir a receita da cidade de Toledo, oferecendo assim um preparo tradicional do Estado do Paraná o público presente.

O evento contará ainda com diversos outros cortes de carne preparados pelos melhores churrasqueiros de Curitiba, entre eles o varal de carnes com contrafilé, frango, linguiça; a típica parrilla argentina; o prime rib de porco; o churrasco americano defumado no PIT; e hambúrgueres grelhados na brasa. Para acompanhar o churrasco, serão servidas opções de massas, risotos, sorvetes, doces e cafés especiais. Para os apreciadores de cerveja, o Festival Churrasco Curitiba terá chopes da Colorado e cervejas da Budweiser.

Para garantir a excelência dos preparos, o Festival Churrasco Curitiba contará com a participação de alguns dos principais empreendimentos gastronômicos da cidade, entre eles Clube da Carne, Rancho SmokeHouse, La Vita, Chef Santé, Altman, Walool, Dagniaux, Kombi n' Coffee e Chuflê Churros. A venda de tickets será realizada em um caixa central e a troca dos tickets será realizada diretamente em cada barraca. Os preços dos preparos (pratos individuais) variam de 15 a 25 reais. Vale lembrar que o evento não tem cobrança de entrada, mas pede uma doação de uma lata de leite em pó que será destinada para instituições carentes.

O Festival Churrasco Curitiba será realizado nos dias 24 e 25 de fevereiro, das 11h às 19h, no Jockey Club do Paraná (Vitor Ferreira do Amaral, 2299 – Tarumã). A entrada será gratuita. No evento, o pagamento poderá ser feito via cartão de débito, cartão de crédito e dinheiro. Mais informações na página oficial do evento no Facebook (www.facebook.com/ChurrascoCuritiba).