Itália tem idade diferente para votar para deputado e senador

DIOGO BERCITO MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - O sistema eleitoral italiano distingue entre a idade mínima de voto para a Câmara dos Deputados e para o Senado, algo que milhares de brasileiros com a cidadania do país terão que levar em conta quando enviarem as suas cédulas pelo correio nos próximos dias. Todos os italianos podem votar para deputado a partir dos 18 anos. Os candidatos à Câmara, por sua vez, precisam ter no mínimo 25 anos. No caso do Senado, porém, os eleitores precisam ter ao menos 25 anos e só pode se candidatar quem tem 40 ou mais. Os mandatos no Congresso são de cinco anos. As eleições legislativas italianas serão realizadas em 4 de março, decidindo o governo da quarta maior economia europeia. Há cerca de 400 mil italianos no Brasil, entre eles os brasileiros com a cidadania. Desses, calcula-se que 350 mil podem votar -sua participação, no entanto, não é obrigatória. As cédulas foram enviadas por correio e já devem ter chegado aos eleitores. É preciso devolvê-las ao consulado até as 16h de 1° de março, e a recomendação é enviá-las assim que possível. A Câmara italiana tem 630 deputados, dos quais quatro necessariamente representam a América do Sul. Dos 315 senadores, dois vêm dessa região. Isso não significa, no entanto, que esses legisladores vão atuar apenas sobre temas ligados a seus eleitores. Seu voto tem o mesmo peso de um deputado escolhido em território italiano, e eles participarão das decisões de assuntos fundamentais ao país como economia e migração. Apesar disso, eleitores devem levar em conta as questões locais na hora de escolher seus representantes, e uma das áreas em que há mais interesse da comunidade é a aceleração do reconhecimento da cidadania italiana. O processo hoje leva anos, devido a entraves burocráticos, frustrando descendentes. Alguns deles viajam à Itália para escapar das filas brasileiras. Dos quase 90 candidatos na América do Sul, ao menos 16 nasceram no Brasil e têm a cidadania. Há também diversos políticos italianos residentes em território brasileiro, assim como nos demais países da região. COMO VOTAR? Brasileiros com a cidadania italiana podem votar por correio; o voto é feito para a circunscrição da América do Sul, que os legisladores representarão. 1- Os eleitores receberam as cédulas no endereço cadastrado no consulado 2 - Há duas cédulas: uma para a Câmara e a outra para o Senado 3 - É preciso escolher entre candidatos na circunscrição da América do Sul 4 - O eleitor tem de marcar um X ao lado de um partido ou de uma lista eleitoral 5 - É possível escrever também o sobrenome do candidato 6 - As cédulas são colocadas no envelope menor, que é por sua vez inserido no maior 7 - Os papéis devem chegar por correio ao consulado até 1° de março às 16h 8 - As instruções detalhadas estão incluídas no material recebido pelo eleito