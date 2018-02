Curitiba tem 922 praças ou jardinetes; menos de 1% foram ‘adotados’

Jardinete adotado pela OB no Ahu (foto: Franklin de Freitas)

Em dezembro de 2005, numa iniciativa apoiada pela Associação Comercial do Paraná (ACP), a Prefeitura de Curitiba instituiu o Programa de Adoção de Logradouros públicos, que permitia à sociedade civil adotar e ajudar na manutenção de praças, jardinetes, largos, núcleos ambientais, eixos de animação, jardins ambientais e centros esportivos. Atualmente, porém, menos de 1% desses espaços conta com algum adotante.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), Curitiba conta atualmente com 922 logradouros públicos entre praças, jardinetes e outros. Destes, apenas nove – o equivalente a 0,98% do total – contam com um adotante.

Na época em que o Programa foi implementado, em julho de 2006, a Prefeitura gastava então cerca de R$ 600 mil por mês com a manutenção desses espaços públicos (limpeza, poda de árvores, substituição de equipamentos quebrados, etc.).

Anos depois, em 2013, a Prefeitura resolveu alterar a legislação para tentar tornar o programa mais atrativo. Até então, apenas entidades da sociedade civil, associações de moradores, sociedades amigos de bairro e pessoas jurídicas legalmente constituídas e cadastradas em Curitiba eram autorizadas a participar do programa.

No final daquele ano, foi sancionada a Lei 14.365, que estendeu às pessoas físicas o direito de realizar a adoção, num termo de parceria de manutenção, em que não há a contrapartida da exploração do espaço por publicidade. Com isso, buscava-se regularizar, estimular e facilitar o processo de adoção, com a redução no prazo médio para realização do processo de 12 meses para apenas 20 dias. A meta era de que no prazo de um ano cerca de 100 novos logradouros fossem adotados.

Tais números, porém, não foram alcançados, até porque a SMMA tem como princípio que o espaço adotado deve ser cuidado da mesma forma que o poder público faria, sem restringir o acesso ao local ou o utilizar como extensão de um estabelecimento.

Recentes

Os dois logradouros a serem adotados mais recentemente foram dois jardinetes do bairro Ahú pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Paraná (OAB-PR). São os jardinetes Ervin Ofner, na Rua Vitório Foggiato, e Erailto Thiele, na Rua Cecília Meireles.