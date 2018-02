Justiça derruba liminar que proibia peça em Jundiaí

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Emitida em setembro do ano passado, a liminar que proibia a peça "O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu" de ser exibida no Sesc Jundiaí (SP) foi revogada pela Justiça nesta terça-feira (19). Na peça da britânica Jo Clifford, a história de Cristo ganha releitura protagonizada por uma transexual, o que irritou grupos religiosos. Após a proibição, o Sesc entrou com recurso para poder programar novas sessões. Para o relator do acórdão, o desembargador José Luiz Mônaco da Silva, a proibição "feriu de morte a atividade artística da atriz transgênero que interpreta o personagem bíblico Jesus Cristo". A decisão, em segunda instância, apenas tornou definitivo o efeito de uma segunda liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo, que já havia suspendido a censura do primeiro documento em outubro. Isso significa que o espetáculo, com direção de Natalia Mallo e interpretação da travesti Renata Carvalho, não estava mais sob veto naquela unidade. Segundo o TJSP, porém, a ação em primeira instância ainda carece de uma conclusão. "Impedir a exibição do espetáculo 'O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu' é proibir a atividade artística e violar a lei que prevê a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação", diz a sentença. Ainda não há uma nova data de apresentação da peça na unidade do Sesc.