São Paulo repudia insultos racistas a jogador na Libertadores Sub-20

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em comunicado divulgado na noite desta quarta-feira (21), o São Paulo repudiou os insultos racistas sofridos pelo atacante Helinho na semifinal da Copa Libertadores Sub-20, em que o Tricolor foi derrotado por 3 a 0 pelo Nacional-URU, em Montevidéu, no Uruguai. Aos 20 minutos do primeiro tempo, o jogador posicionou-se para cobrar um escanteio e foi chamado de "macaco" por torcedores. O São Paulo prometeu apoio a Helinho caso ele queira prestar queixa sobre o ocorrido. "O clube se solidariza com o atleta e com todos que, em 2018, ainda são vítimas desse pensamento criminoso, e reitera que recusa o racismo em todas as suas formas de manifestação", diz a nota. Confira a íntegra do comunicado do São Paulo a respeito do incidente: "O São Paulo Futebol Clube repudia o inadmissível episódio de injúria racial sofrido pelo atleta Hélio Júnio Nunes de Castro, o Helinho, 17, na partida desta quarta-feira (21), em Montevidéu, no Uruguai, válida pela Copa Libertadores da América Sub-20. O clube se solidariza com o atleta e com todos que, em 2018, ainda são vítimas desse pensamento criminoso, e reitera que recusa o racismo em todas as suas formas de manifestação. O São Paulo se compromete a providenciar o apoio necessário ao atleta e afirma que buscará as medidas judiciais cabíveis."futebol