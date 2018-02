Amália consegue convencer Virgílio a adiar casamento em 'Deus Salve o Rei'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lucrécia (Tatá Werneck) flagra Tila no quarto de Rodolfo (Johnny Massaro) e despede a criada do castelo. Lucrécia comunica que voltará para Alcaluz. Orlando fica triste com a partida de Lucrécia. Os feirantes seguem a ideia de Amália (Marina Ruy Barbosa) e montam suas barracas junto ao muro do castelo. Afonso deixa Catarina (Bruna Marquezine) furiosa ao se negar a cumprir a ordem da princesa para retirar à força os feirantes do castelo. Ulisses diz a Saulo que não está mais com Selena. Amália consegue convencer Virgílio (Ricardo Pereira) a adiar o casamento por mais um mês. Cássio (Caio Blat) insiste para que Saulo retorne à academia. Diana incentiva Tiago a se inscrever no torneio. Brice encontra Virgílio.