Ed Sheeran desmente boatos de casamento secreto

O cantor e compositor britânico Ed Sheeran chamou a atenção da imprensa nos últimos dias por supostamente estar usando um “anel de casamento” no dedo anelar, levantando rumores de que teria se casado “secretamente” com a noiva Cherry Seaborn. O artista, porém, esclareceu a polêmica esta semana em entrevista a um programa de televisão do Reino Unido: trata-se apenas um anel de noivado. “Nunca entendi por que homens não usam anel de noivado. É o mesmo compromisso”, explicou.

Ex-vice Miss Bumbum

Andressa Urach diz que sexo antes de casar é prostituição

A modelo Andressa Urach, 30 anos, disse que tanto morar com o parceiro, quanto ter relação sexual com ele antes do casamento é prostituição. “Sexo depois do casamento pode, mas tem de ser casado, não ajuntado, não morando junto, tá? Porque morar junto também é prostituição”, disse em vídeo publicado em seu canal no YouTube, nesta quarta-feira (21). A ex-modelo, que já chegou a assumir ter vergonha de seu passado, gravou um vídeo em que responde questões sobre a vida sexual “de acordo com a palavra de Deus”. “Lembrando que se sua igreja fala que não, é melhor você obedecer, tá?” Entre os assuntos, Urach fala sobre frequentar motel, assistir a filmes pornô, masturbação, objetos eróticos e sexo grupal. A modelo ficou famosa por ter tietado o craque português Cristiano Ronaldo, com quem alega ter tido “uma noite de amor” em 2012 — ano em que consagrou como vice miss Bumbum.

Não pagou pensão

Emissora de TV divulga imagens de Dado Dolabella na prisão

O programa ‘Fofocalizando’ (SBT) divulgou, ontem, imagens de Dado Dolabella na prisão. O ator está detido desde 5 de fevereiro por não pagar pensão alimentícia, em uma cela no 33º Distrito Policial, em Pirituba (SP). Em uma das fotos, Dado aparece torcendo um pano, que parece ser uma camiseta no pátio da área de detenção. Sem camisa, o ator veste uma bermuda preta, chinelos, relógio e um colar. Na outra imagem, é possível ter um panorama mais amplo do espaço. A detenção de Dado foi determinada pelo juiz Marco Antonio Cavalcanti de Souza, da 1ª Vara de Família de Bangu, no Rio. O juiz também determinou que Dado só seja liberado com o pagamento da dívida, cerca de R$ 196 mil, referente às pensões atrasadas de um de seus três filhos, no período de 2014 a maio de 2017.

Farpas

Oprah Winfrey reage a tuíte agressivo do presidente Donald Trump

A apresentadora de televisão Oprah Winfrey respondeu ontem a um tuíte agressivo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra ela. Após assistir ao tradicional programa 60 minutos, feito pela primeira vez por Oprah, o político escreveu que as perguntas foram tendenciosas e os fatos apresentados no programa, incorretos. Em mensagem no Twitter, ele criticou a maneira “insegura” com que ela entrevistou os convidados do programa. A apresentadora rebateu. “Então, eu estava trabalhando muito para fazer o oposto do que foi escrito no tuíte de ódio (de Trump)”. O episódio de ‘60 Minutos’ focou na polarização política do país durante o governo do empresário.

Níver do dia

Casemiro

futebolista brasileiro, jogador da seleção

26 anos