Anitta se apresenta em prêmio de música latina em Miami 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta se apresentou no Premio Lo Nuestro, em Miami, nesta quinta (22). O evento é promovido pela TV de língua hispânica dos EUA, a Univision, e celebra o melhor da música latina. No palco da American Airlines Arena a cantora apresentou "Downtown" ao lado de J Balvin e agitou o público. Em outro momento Anitta cantou "Machika", também com J Balvin e Jeon. Em seu stories (ferramenta de compartilhamento de fotos e vídeos que desaparecem em 24 horas), Anitta agradeceu aos companheiros pela oportunidade. "Quero agradecer tanto a Balvin e ao público latino que está me recebendo tão bem." "Quero agradecer ao meu país, obrigada Brasil", continuou ela. "Estou em um dos dias mais felizes da minha vida. Estou chorando mas estou muito feliz, muito contente de verdade. Muita gente me disse que eu não conseguiria", disse. A cantora passou a mensagem em espanhol, inglês e português. "Três línguas, que bom!!", brincou ela. No Twitter, o que não faltaram foram memes de "lacres" de Anitta, que ensinou as apresentadoras da Univision a sambar no começo da festa. Thiago Magalhães, marido de Anitta, também usou as redes sociais para elogiar a cantora. "É lindo ver o que você conquistou. Só você sabe o quanto foi difícil chegar até aqui. Que sua trajetória árdua sirva de inspiração pra todas as pessoas que buscam superação. Parabéns para a mulher mais determinada que já conheci. Você é uma aula diária. Te amo", escreveu ele em seu Twitter. Sobre a apresentação "quente" que Anitta fez ao lado de J Balvin, uma seguidora questionou Magalhães sobre ser ciumento. "Eu fico tranquilo, conheço bem a mulher que tenho do meu lado", respondeu ele. Quem também se apresentou durante o prêmio foi o brasileiro Nego do Borel e Maluma, que cantaram "Corazón".