Roger faz teste para estreia da Libertadores

EDUARDO GERAQUE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nos treinos abertos do Palmeiras durante a semana nada de mistério. O que indica como o time atuará neste sábado (24) em Itaquera contra o Corinthians, apesar de o próprio técnico Roger Machado admitir que jogos grandes, como um clássico, revelam nuances. E se elas forem negativas, tendem a respingar na montagem da equipe para a estreia na Libertadores, na Colômbia.

Contra o Corinthians, pelo Paulista, Borja estará no ataque. O colombiano ficou fora do jogo contra a Ponte Preta por dores no joelho. Na lateral esquerda, Michel Bastos está titular. Na explicação de Roger, o jogador, ao contrário de Victor Luís, dá mais sustentação ao jogo de Dudu, que tem ficado muitas vezes sem apoio para as ações no ataque. O ajuste do meio campo continua. Para não ficarem embolados e desequilibrarem a equipe, Lucas Limas deve jogar do meio para a direita e Tchê Tchê à esquerda.