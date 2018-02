Número de incêndios florestais subiu 10% no Paraná em 2017

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

O número de incêndios ambientais, aqueles em meios vegetais e florestas, cresceu no Paraná em 2017. O ano terminou com 11.837 ocorrências registradas pelo Corpo de Bombeiros, contra 10.708 casos no ano de 2016, uma diferença de 10,5% a mais. Nas primeiras semanas deste ano já foram contados 507 casos até este sábado (24).

No ano passado, as geadas mais fortes no interior do Estado foram as prováveis causas para o aumento dos casos de incêndios na vegetação, que ficou mais ressecada com o frio intenso.

Historicamente, segundo o Corpo de Bombeiros, julho e agosto são os meses de maior incidência de incêndios ambientais. Durante o inverno, com a diminuição das temperaturas e da quantidade de chuvas, o tempo fica mais seco e a umidade do ar cai muito. Isso torna o ambiente propício para mais incêndios.