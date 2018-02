"O choro é livre", diz Rodriguinho após crítica do Palmeiras contra árbitro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Rodriguinho não mediu palavras para comentar as críticas do Palmeiras contra o árbitro Raphael Claus, que marcou dois pênaltis para o time alvinegro na vitória por 2 a 0 em Itaquera. "Time está de parabéns, temos de continuar trabalhando para evoluir. O choro é livre, deixa reclamar à vontade", disse à Rádio Globo o meio-campista, que abriu o placar no clássico ao marcar um golaço no jogo. Pouco antes, Dudu fez críticas à arbitragem ao deixar o campo. "Aqui não tem como jogar, na dúvida é Corinthians. Depois de um minuto e meio, ele deu o pênalti. Foi ele que viu o lance? Aqui é muito difícil", disse o jogador. A partida deste sábado acabou marcada pelo belo gol de Rodriguinho, que deixou dois adversários no chão antes de abrir o placar. Além disso, a partida teve dois pênaltis marcados pelo árbitro Raphael Claus a favor do Corinthians. No primeiro, Jailson foi expulso após cometer falta em Renê Júnior. Jadson desperdiçou a cobranças ao chutar para fora. Na segunda penalidade máxima, Clayson conseguiu vencer Fernando Prass, que entrou no jogo após expulsão de Jailson. Com a vitória, o Corinthians encerra uma série de três jogos sem vencer. O time soma 15 pontos e lidera o Grupo A. Já o Palmeiras, que estava invicto nos oito jogos de 2018, tem 20 pontos, também na liderança da Chave C.