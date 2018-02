Mega-Sena volta a acumular e deve pagar R$ 11 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.017 da Mega-Sena. Os números sorteados neste sábado (24), em Campo Belo (MG), foram os seguintes: 02, 10, 11, 24, 38 e 56. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 28, é de R$ 11.000.000,00. Confira o rateio oficial: Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 123 apostas ganhadoras, R$ 16.317,17 Quadra - 4 números acertados - 6125 apostas ganhadoras, R$ 468,10 QUINA Um apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.614 da Quina. O bilhete de Piratininga (SP) vai render a premiação de R$ 2.961.911,53. Os números sorteados neste sábado (24), em Campo Belo (MG), foram os seguintes: 01, 08, 39, 46 e 51. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 26, é de R$ 600.000,00. Confira o rateio oficial: Quina - 5 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 2.961.911,53 Quadra - 4 números acertados - 67 apostas ganhadoras, R$ 6.739,07 Terno - 3 números acertados - 5136 apostas ganhadoras, R$ 132,19 Duque - 2 números acertados - 139346 apostas ganhadoras, R$ 2,67 TIMEMANIA Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.148 da Timemania. Os números sorteados neste sábado (24), em Campo Belo (MG), foram os seguintes: 09, 10, 44, 53, 56, 68 e 70. O time de coração é o XV de Piracicaba/SP. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 27, é de R$ 1.100.000,00. Confira o rateio oficial: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 80.655,96 5 números acertados - 109 apostas ganhadoras, R$ 1.057,08 4 números acertados - 2246 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 24100 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do Coração - XV PIRACICABA/SP - 3519 apostas ganhadoras, R$ 5,00 DUPLA-SENA Nenhum apostador acertou as seis dezenas das duas faixas do concurso 1.760 da Dupla-Sena. Os números sorteados neste sábado (24), em Campo Belo (MG), foram os seguintes: 1º sorteio - 11, 14, 35, 40, 41 e 47; 2º sorteio - 21, 29, 34, 40, 46 e 49. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 27, é de R$ 350.000,00. Confira o rateio oficial: Premiação - 1º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores Quina - 5 números acertados - 4 apostas ganhadoras R$ 11.744,34 Quadra - 4 números acertados - 542 apostas ganhadoras R$ 99,05 Terno - 3 números acertados - 11203 apostas ganhadoras R$ 2,39 Premiação - 2º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores Quina - 5 números acertados - 5 apostas ganhadoras R$ 8.455,92 Quadra - 4 números acertados - 444 apostas ganhadoras R$ 120,91 Terno - 3 números acertados - 9364 apostas ganhadoras R$ 2,86 FEDERAL O concurso 05261 da Federal também ocorreu neste sábado (24). Confira os bilhetes sorteados e o rateio: 1º bilhete - 62682 - 700.000,00 2º bilhete - 31027 - 28.000,00 3º bilhete - 54327 - 26.000,00 4º bilhete - 73533 - 22.000,00 5º bilhete - 24389 - 20.040,00