Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul chegam ao fim

Os Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeong Chang 2018, na Coreia do Sul, chegaram ao fim. Nesta manhã de domingo (25), horário do Brasil, acontece a cerimônia de encerramento dos jogos. Mais uma vez, a Noruega terminou em primeiro lugar no quadro de medalhas, com 39 no total (14 ouros, 14 pratas e 11 bronzes), com a Alemanha em segundo com 31 medalhas (também 14 ouros, 10 pratas e 7 bronzes). O Canadá terminou em terceiro, com 11 ouros e 29 medalhas no total.