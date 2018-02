Alexandre Mattos cobra melhora do Palmeiras

DIEGO SALGADO E JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Logo que o clássico deste sábado (24) entre Corinthians e Palmeiras acabou com vitória por 2 a 0 para time do Itaquerão, o diretor de futebol do clube palmeirense, Alexandre Mattos, foi reclamar com o árbitro Raphael Claus. No entanto, o dirigente não ficou irritado apenas com o desempenho do juiz, que anotou dois pênaltis e expulsou o goleiro Jaílson. O dirigente acha que a equipe precisa evoluir. "Acho que o Roger já falou, faltou um pouquinho de jogo. Nós temos de melhorar, é assim. Nessas horas, em que se perde, temos de aprender. Não temos de falar só de situação de arbitragem, que vocês da imprensa vão discutir. Mas pode ter certeza de que aprendemos muito para, na hora certa, a gente fazer o nosso papel melhor do que foi neste sábado", disse Mattos. Apesar de ver a necessidade de a equipe evoluir, o diretor se mostrou confiante no projeto do Palmeiras em 2018. Nesta semana, na quinta-feira (01), na Colômbia, o time faz a sua estreia na Copa Libertadores contra o Junior Barranquilla. Para o dirigente, a derrota no clássico deste fim de semana pode servir até de incentivo para o elenco. "O Palmeiras tem de melhorar, o Corinthians mereceu a vitória. Bola para frente. Sabemos que lá na frente, na hora da decisão, nós temos de colocar toda essa raiva que faz parte da derrota, que a gente não queria, em prática para conseguirmos o nosso objetivo", afirmou o dirigente. O técnico Roger Machado também destaca a importância de o Palmeiras corrigir as falhas cometidas no clássico e evoluir neste momento da temporada. Porém, o treinador não cogita realizar grandes alterações em seu planejamento. "Agora, ajustes precisamos fazer. Quando a gente se depara com situações que geram dificuldades, precisamos consertar para que não aconteçam novamente", disse Roger.